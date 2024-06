Le tueur en série Robert Pickton, agressé le 19 mai dernier au pénitencier de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, a succombé à ses blessures.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé vendredi qu’un « homme âgé de 74 ans » visé par dans une tentative de meurtre le 19 mai dernier était mort.

« Les proches du détenu ont été informés. Nous avons également communiqué avec les victimes inscrites, conformément à leurs préférences de notification », indique Service correctionnel Canada, dans un communiqué publié en fin d’après-midi.

L’agence poursuit en expliquant que la police et le coroner ont été avisés du décès du détenu, comme le prévoit sa politique.

Aux dernières nouvelles, Robert Pickton avait été transféré dans un hôpital de Québec où il avait été plongé dans un coma artificiel à la suite de l’agression qu’il avait subie. Les médecins prévoyaient d’essayer de le réveiller plus tard.

Robert Pickton a été reconnu coupable de six chefs de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à vie en 2007 ; il avait été accusé du meurtre de 26 femmes en Colombie-Britannique.

Service correctionnel Canada indique que l’homme soupçonné d’être l’auteur de l’agression a été identifié et la SQ a plus tard précisé que le suspect de 51 ans était en détention.

Ce dernier, Martin Charest, dont l’identité a été révélée par TVA Nouvelles, possède de lourds antécédents criminels, notamment pour s’en être pris à de nombreuses reprises à des codétenus.

La Division des crimes contre la personne de la SQ est maintenant chargée de l’enquête criminelle qui se poursuit, a indiqué vendredi le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.

Service correctionnel Canada indique de son côté qu’une enquête administrative sera également ouverte afin « d’examiner tous les faits et circonstances entourant l’agression dans le but de déterminer entre autres si les politiques et les protocoles ont été respectés ». « Elle visera également à formuler des recommandations et à suggérer des mesures correctives, au besoin », poursuit l’agence.

« Nous sommes conscients du fait que le cas de ce délinquant a eu un effet terrible sur les collectivités en Colombie‑Britannique et partout au pays, y compris sur les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent », conclut Service correctionnel Canada.