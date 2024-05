Enhardis par leur saisie record de 104 kilogrammes à la fin mars, les enquêteurs de l’Antigang du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont poursuivi dans la même veine mercredi.

Ils ont arrêté de présumés clients du réseau visé il y a deux mois, qui relèverait des Hells Angels selon nos informations, et ont notamment mis la main sur plus de six autres kilogrammes de cocaïne, deux kilogrammes de crack, deux armes à feu et près de 275 000 $ en argent.

Six personnes, dont deux femmes, ont été arrêtées.

Geordy Rolando Fernandez-Brito, 28 ans, Naoufel Chkyrate, 18 ans, Ahmad Boujrada, 26 ans, Antoine Olivier Kaddari, 26 ans, Melissa Mokrani, 21 ans, et Jacynthe Valenzuela-Petit, 32 ans, tous de Montréal, ont été arrêtés ou sont visés par un mandat.

Ils font face à des chefs de trafic de drogues et de possession de drogues dans un but de trafic.

Fernandez-Brito et Boujrada sont aussi accusés de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte non chargée avec des munitions facilement accessibles et Mokrani, de possession d’une arme à feu prohibée.

Fernandez-Brito fait également face à des chefs d’entrave à des agents de la paix et d’évasion de garde légale, et Chkirate à une accusation d’entrave.

Fernandez-Brito, Boujrada, Valenzuela-Petit et Mokrani demeurent détenus alors que les autres ont été libérés provisoirement sous conditions.

Jusqu’à 10 kg par semaine

Ces arrestations constituent la quatrième phase d’une enquête baptisée Atlas et dont l’objectif était de démanteler un réseau spécialisé dans la distribution et le trafic de grandes quantités de cocaïne à Montréal.

Les individus arrêtés mercredi sont soupçonnés d’avoir été des distributeur-clients de l’organisation qui pouvaient s’approvisionner à raison de un à dix kilogrammes de cocaïne par semaine, selon la preuve accumulée par la police.

Certains auraient été particulièrement actifs dans le nord-est de la métropole.

Le réseau se serait approvisionné en cocaïne dans la région de Toronto et aurait privilégié le transport en véhicule de quelques kilogrammes chaque fois, effectuant parfois un voyage aller-retour entre la Ville-Reine et Montréal dans la même journée.

Lors de plusieurs perquisitions effectuées le 28 mars dans le cadre de cette enquête, les membres de l’Antigang ont mis la main sur 104 kilogrammes de cocaïne – un record pour le SPVM – évalués à près de 2,3 millions, 600 000 pilules de méthamphétamine et de comprimés de protonitazène – un opiacé plus puissant et dangereux que le fentanyl et l’héroïne –, une vingtaine d’armes de poing, dont une mitraillette, des milliers de munitions, plus de 65 dispositifs permettant de transformer des pistolets en armes automatiques et des chargeurs à haute capacité.

Jusqu’à maintenant, une quinzaine d’individus ont été arrêtés dont un proche d’un membre des Hells Angels de la section de Montréal.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.