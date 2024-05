Pour la première fois depuis l’opération SharQc il y a quinze ans, la Sûreté du Québec a fait irruption avec force jeudi soir dans un local des Hells Angels.

Vers 19 h 30, pas moins de 150 patrouilleurs et enquêteurs, dont une cinquantaine de membres de Groupe tactique d’intervention (GTI) assistés de deux véhicules blindés, ont envahi le local des Hells Angels et leur propriété, sur le 4e rang nord à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

Un hélicoptère a été mis à contribution et survole la propriété, et le poste de commandement mobile de la SQ a été dépêché sur les lieux.

Les enquêteurs étaient partis du centre d’enquête de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, et se sont déplacés en convoi sur l’autoroute 20, devancés par des policiers en moto qui leur ont ouvert le chemin.

La forte présence des membres du GTI s’explique par le fait que la propriété compte des dépendances.

Les policiers ont eu l’information qu’un rassemblement d’une trentaine de motards et de sympathisants devait avoir lieu dans le local jeudi soir, d’où la raison pour laquelle ils mènent cette opération d’envergure.

Chaque individu présent sur place sera identifié et rencontré.

Un maître-chien, des spécialistes de l’identité judiciaire et de la contrebande, et des policiers du renseignement participent à l’opération.

« Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie procèdent présentement à une perquisition en matière de stupéfiants. Cette opération vise les Hells Angels et représente la 3e phase d’un projet d’enquête. La perquisition fait suite à deux autres opérations qui se sont déroulées le 1er mai, entre autres à Chambly et Marieville, ainsi que le 22 mai, entre autres à Belœil, McMasterville, St-Bruno-de-Montarville et St-Basile-le-Grand », indique la Sûreté du Québec dans un communiqué.

C’est la 2e fois que la propriété est perquisitionnée depuis qu’elle est devenue la propriété des Hells Angels en 2018.

La même année, les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) l’ont visité dans le cadre d’une enquête baptisée Objection par laquelle ils ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants.

En rouge et blanc depuis 2018

En 2018, le Hells Angels de la section South Dean Moore et Richard Dion-Lecompte, le fils d’un autre membre, Robert Lecompte, ont témoigné devant la Régie des alcools, des courses et des jeux et donné certaines informations sur la propriété.

Celle-ci a été acquise en mars 2018 par Robert Lecompte et son fils, et ils en sont toujours propriétaires par le biais d’une compagnie à numéro.

La propriété, qui fait 5000 mètres carrés et qui est évaluée à 258 000 $, a été achetée au prix de 220 000 $ à un homme d’affaires qui devait de l’argent aux Hells Angels, avaient expliqué les motards devant la RACJ.

Dean Moore avait admis que l’endroit était équipé d’une douzaine de caméras de surveillance et de détecteurs de mouvements, et l’expert des motards de la Sûreté du Québec, l’enquêteur Alain Belleau, avait décrit l’endroit.

Ce dernier avait dit qu’à l’entrée du local il y a une petite pièce où un membre d’un club-école des Hells Angels se trouvait le matin de la perquisition de 2018.

Dans cette petite pièce, il y a un moniteur sur lequel apparaissent, en multiplex, les images filmées par les caméras et l’avertisseur du détecteur de mouvements. Lors de la visite des enquêteurs, il y avait aussi un calendrier qui était en fait un horaire de surveillance, selon M. Belleau.

« C’est le garage de la propriété qui est le local des South. Il a été aménagé de la façon traditionnelle des locaux des Hells Angels, avec un bar bien garni, une table de réunion, une télé et deux réfrigérateurs arborant des logos des Hells Angels et Support 81. La salle de watch sert à prévenir les vols, mais également à protéger l’endroit contre les intrusions policières subreptices », avait expliqué le policier ajoutant que le local était peint en rouge et blanc, les couleurs des Hells Angels.

Un lieu de rassemblement

En 2018, les Hells Angels de la section South ont accueilli, sur leur propriété du 4e rang Nord, la Canada run, un rassemblement auquel sont invités tous les Hells Angels du pays et même d’ailleurs, et qui se déroule tous les cinq ans.

En mai 2022, l’endroit a été le point de rendez-vous de la première randonnée de l’année (first run) et en décembre suivant, le lieu de rassemblement où les motards ont célébré les 45 ans de la présence des Hells Angels au Québec.

La perquisition effectuée en 2018 sur la propriété du 4e rang Nord était la première visant un local des Hells Angels en dix ans, soit depuis l’opération SharQc effectuée en avril 2009 et au cours de laquelle les policiers avaient investi les derniers bunkers des motards, y compris celui de Cabarete en République dominicaine, investi par les autorités locales.

Ce n’est qu’à partir de 2015 que les premiers Hells Angels libérés ont commencé à aménager de nouveaux locaux qui n’ont toutefois plus l’allure des forteresses clôturées des années 90 que l’on surnommait bunkers du temps de la guerre des motards.

Les nouveaux locaux des Hells Angels ont également été perquisitionnés depuis, notamment celui de la section de Trois-Rivières, dans le cadre du projet Orque, en décembre 2018.

