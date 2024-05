Pas moins de 10 femmes et adolescentes auraient été agressées sexuellement par Robert Miller. Le milliardaire québécois vient d’être accusé d’une pléthore de chefs d’accusation. La plus jeune victime avait moins de 14 ans.

Selon les mandats d’arrestation obtenus par La Presse, Robert Miller est visé par 21 chefs d’accusation. Il est question de nombreux chefs d’accusation d’agression sexuelle, d’exploitation sexuelle dans un contexte d’autorité et d’obtention de services sexuels d’une mineure. Huit des victimes alléguées avaient moins de 18 ans.

Dans un second dossier, Robert Miller est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en 2016 à Montréal. En outre, aucun chef d’accusation ne couvre la période entre 2005 et 2016.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) doit faire le point à ce sujet sous peu. M. Miller et ses avocats criminalistes avaient rendez-vous avez les enquêteurs et les ont rejoint dans un lieu pré-déterminé afin qu’ils exécutent un mandat dont il était l’objet. Il a ensuite été libéré et comparaîtra devant la cour à une date ultérieure.

Le SPVM avait déjà mené une enquête sur Robert Miller il y a 15 ans. Au moins cinq filles avaient accepté de faire des déclarations assermentées filmées au poste de police, dans lesquelles elles incriminent M. Miller pour des relations sexuelles rémunérées avec des mineures. Mais après étude du dossier, les procureurs de la couronne avaient refusé de porter des accusations.

M. Miller, fondateur de la multinationale Future Electronics, était déjà l’un des hommes les plus riches au Québec à l’époque. Les déclarations assermentées des enquêteurs déposées à la cour en 2009 et obtenues par La Presse l’an dernier montraient bien à quel point il peut être compliqué pour la police de traquer un suspect qui dispose de moyens quasi illimités pour se défendre et protéger ses intérêts.

Selon les policiers, dont les allégations de 2009 n’ont jamais été testées devant les tribunaux, M. Miller disposait d’une garde personnelle de policiers à la retraite qui veillaient à sa sécurité. Des témoins et victimes avaient été avertis de se taire, d’autres disaient même avoir été intimidés. Des avocats avaient réclamé le privilège de secret professionnel pour empêcher l’accès à certains documents avant même le début d’une perquisition de la police. Des avocats avaient été payés par le milliardaire pour représenter certaines des victimes alléguées, et leur avaient conseillé de ne pas répondre à certaines questions des policiers.

Avant l’entrée en scène de la police, André Savard et John Westlake, deux détectives privés, eux-mêmes d’anciens policiers de Montréal de la vieille école, avaient mené une enquête sur les fréquentations de Miller, à la demande de son ancienne épouse. Ils avaient documenté les nombreuses visites de jeunes femmes chez M. Miller.

Westlake avait déclaré qu’un employé de M. Miller lui avait offert 300 000 $ pour cesser son enquête, ce que l’employé a toujours nié.

La firme de sécurité privée Garda avait ensuite poursuivi l’enquête des détectives privés. Toutes les conclusions de cette démarche initiée par l’ex-épouse avaient été partagées avec le SPVM.

Un reportage qui fait bouger les choses

En 2023, le dossier a refait surface à travers un reportage de Radio-Canada. Six femmes racontaient à la chaîne publique avoir été recrutées pour lui offrir des services sexuels alors qu’elles étaient adolescentes, entre 1994 et 2006, ce que M. Miller nie vigoureusement.

L’avocat de M. Miller, Me Karim Renno, a affirmé à La Presse que ces allégations avaient été encouragées malicieusement par l’ex-épouse de l’homme d’affaires, Maragret Antonier.

« C’est elle qui est à l’origine de toutes ces allégations. Elle a encouragé, manipulé et payé plusieurs jeunes femmes dans le seul objectif de nuire à la réputation de M. Miller », a-t-il déclaré.

Le reportage avait poussé le SPVM à redémarrer une enquête criminelle et avait permis aux policiers de recueillir de nouveaux témoignages.

Depuis, M. Miller a vendu Future Electronics à une entreprise de Taiwan, pour 5,14 milliards de dollars.

Une cinquantaine de femme ont joint une demande d’action collective contre Robert Miller car elles disent avoir été recrutées à l’adolescence pour lui offrir des services sexuels. D’autres ont entrepris des poursuites civiles individuellement.