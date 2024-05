Le comédien et animateur Francisco Randez accusé d’avoir frappé une femme

Le comédien et animateur bien connu Francisco Randez est accusé d’avoir frappé une femme dans un contexte conjugal. Cet adepte des arts martiaux a comparu mardi au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

L’homme de 46 ans fait face à un chef d’accusation de voies de fait à l’égard d’une femme, dont l’identité est protégée. Comme le chef a été déposé par procédure sommaire, cela signifie que l’infraction alléguée est objectivement moins grave d’un acte criminel.

Son procès a été fixé en octobre prochain au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Francisco Randez n’était pas présent mardi lors de la comparution.

Francisco Randez est connu pour ses rôles dans les séries Cheval-Serpent et 5e Rang. Il est aussi animateur à Rythme FM depuis plusieurs années et tient une chronique hebdomadaire sur les ondes de 98,5 FM. Il a aussi été animateur de plusieurs séries sur la chaîne Évasion et chroniqueur à plusieurs émissions de télé.