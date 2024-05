Un mort et trois blessés dans une collision sur l’autoroute 50

(Grenville-Sur-La-Rouge) L’une des quatre personnes qui avaient été grièvement blessées lors d’une collision impliquant deux véhicules sur l’autoroute 50 près de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, lundi, a succombé à ses blessures.

La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé mardi matin que l’accident a fait une victime, tandis que deux autres personnes sont toujours dans un état critique. La vie de la quatrième personne n’est plus menacée.

Concernant l’enquête sur les causes de la collision, elle est toujours en cours.

« On sait qu’il y a un véhicule qui a dévié de sa voie, c’est ce qu’on va tenter d’expliquer dans les prochaines heures et les prochains jours, avec plusieurs expertises, rencontres de témoins et avec les gens impliqués pour voir ce qui s’est passé exactement », a expliqué le sergent Marc Tessier, qui est porte-parole pour le corps policier provincial.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont intervenus vers 17 h 15 lundi sur l’autoroute 50.

Pour une raison inconnue, une voiture qui circulait en direction est aurait dévié de sa voie et happé un véhicule qui circulait en direction ouest.

La personne décédée se trouvait dans la voiture qui a été percutée, en compagnie des trois autres blessés graves.

Les deux occupants de la voiture qui aurait dévié de sa voie ont aussi subi des blessures importantes, mais l’on ne craint pas pour leur vie.

Le périmètre de sécurité qui avait été mis en place a été levé, mais la SQ poursuit son enquête dans ce dossier.