Un sans-abri tabassé et poignardé par un groupe de jeunes, une étudiante frappée au visage en attendant le métro : deux évènements violents sont survenus à la station Lionel-Groulx la même journée, alors que le sentiment d’insécurité des usagers du réseau de transport augmente.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté cinq jeunes, dont quatre mineurs, soupçonnés d’avoir battu et poignardé un sans-abri dans l’édicule de la station Lionel-Groulx jeudi soir.

Les autorités ont annoncé l’arrestation de quatre personnes âgées de 13, 15, 17 et 18 ans. Les suspects d’âge mineur ont comparu vendredi au Tribunal de la jeunesse. Leur présumé complice de 18 ans devrait quant à lui être accusé à une date ultérieure.

Certains des jeunes arrêtés étaient déjà connus des services de police.

L’enquête est toujours en cours : un cinquième suspect demeure recherché par le SPVM. L’agression par le groupe de jeunes pourrait être en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’attaque est survenue jeudi soir dans l’édicule de la station de métro Lionel-Groulx, à Montréal. La victime a été poignardée vers 20 h 30. L’homme de 35 ans aurait repris connaissance à l’arrivée des policiers et ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Selon nos informations, il s’agirait d’un sans-abri connu dans le secteur.

Une seconde attaque

Un autre épisode insécurisant s’est produit quelques heures plus tard à la même station de métro. La fille de la chroniqueuse Nathalie Collard et de l’animateur et chroniqueur Richard Martineau a reçu un coup de poing en attendant le métro, peu avant minuit. Une femme agitée a frappé la jeune femme en plein visage alors qu’elle se trouvait sur le quai, à l’ouverture des portes du train.

Une dame s’est approchée pour aider la jeune femme ébranlée, qui n’a pas subi de blessures graves au cours de l’incident.

Aucun agent de sécurité aux alentours au moment des faits. Ni de présence policière, a décrit la mère de la victime.

Pas question d’ostraciser les sans-abri. Personne n’en veut aux personnes itinérantes. On veut que le métro demeure sécuritaire. Nathalie Collard, chroniqueuse à La Presse

Sa fille de 24 ans se déplace chaque jour uniquement en métro, a indiqué Nathalie Collard. « Ce genre d’évènement-là, ça arrive peut-être à plein d’autres citoyens à chaque mois », a-t-elle ajouté, soulignant le sentiment d’insécurité grandissant pour des usagers comme elle et sa fille.