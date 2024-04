(Vancouver) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Langley, dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, a déclenché une alerte Amber afin de retrouver un petit garçon.

La Presse Canadienne

Le corps policier fédéral a indiqué que Tyler Durocher, âgé de trois mois, a été vu pour la dernière fois jeudi à Langley.

Le bébé a les cheveux bruns et portait une grenouillère bleue à manches courtes ainsi qu’un pantalon de camouflage bleu.

Sa mère, Brianne Ford, âgée de 35 ans, a été désignée comme suspecte.

PHOTOS FOURNIES PAR LA GRC

Mme Ford est décrite comme mesurant cinq pieds deux pouces, ayant les cheveux bruns avec les côtés rasés et des mèches roses, un anneau dans le nez et portant des vêtements entièrement noirs.

La GRC affirme que le bébé a été emmené dans le secteur de la 72e avenue et de la 208e rue à Langley et que sa mère pourrait se déplacer à pied.