Un jeune homme coupable du meurtre de Jimmy Méthot prétend ne se rappeler ni des circonstances du meurtre ni d’avoir plaidé coupable et ni même… du nom de sa victime. Ce témoin de la Couronne s’est montré extrêmement réfractaire mercredi au procès de Véronique Manceaux, accusée du meurtre au premier degré de Jimmy Méthot.

« Je ne me souviens pas », « Je ne sais pas », « Non »

L’homme de 20 ans s’est contenté de telles réponses monosyllabiques mercredi alors qu’il était interrogé par la procureure de la Couronne Me Jasmine Guillaume. Peu importe les questions, le jeune homme était réticent à répondre. Il a même dit ne pas reconnaître ses propres initiales dans un document. Comme il était adolescent au moment des faits, on ne peut l’identifier.

Du bout des lèvres, le jeune homme a concédé avoir été condamné à neuf ans de détention au « juvénile » pour le meurtre de Jimmy Méthot après avoir plaidé coupable de meurtre au premier degré. Quelle était son implication dans ce meurtre ? Le jeune homme affirme ne pas s’en souvenir.

Pourtant, il a reconnu sous serment de nombreux faits dans cette affaire en plaidant coupable, a souligné Me Guillaume. « Je ne m’en souviens pas », a répliqué en anglais le témoin. Ses problèmes de mémoire ne s’arrêtent pas là. Le jeune meurtrier dit même ne pas savoir qui est l’accusée, Véronique Manceaux, ou qui était présent dans la maison le soir fatidique.

« Je me rappelle être allé chez une femme et avoir été arrêté pour meurtre quelques jours plus tard », a-t-il témoigné. Il s’agit de sa plus longue réponse de la matinée.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Le salon de Véronique Manceaux

Selon la théorie de la Couronne, Jimmy Méthot a été assassiné par Véronique Manceaux le 6 septembre 2021 dans la résidence de celle-ci à Lachine. Cette nuit-là, l’adolescent (le témoin), une femme, l’accusée, Everett Roger Clayton et la victime étaient sur place pour une raison non précisée au jury.

Pendant la soirée, un conflit aurait éclaté entre Véronique Manceaux et Jimmy Méthot. L’accusée et le jeune témoin auraient alors battu la victime.

À un certain moment, Jimmy Méthot a réussi à prendre la fuite, mais l’adolescent l’a rattrapé. Les assaillants ont offert un « dernier repas » à la victime. Désespéré, Jimmy Méthot a tenté à nouveau de prendre la fuite. « Je ne veux pas crever comme ça », a-t-il supplié. C’est pendant sa fuite que Véronique Manceaux l’a poignardé ultimement, selon la Couronne.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Une boîte de pâté au poulet a été retrouvée sur les lieux du crime.

Alors que Jimmy Méthot était à l’agonie, l’accusée lui a fait boire un liquide inflammable, selon la Poursuite. Dans les jours suivants, Véronique Manceaux et ses complices ont nettoyé la scène. L’accusée finira par être arrêtée.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Du liquide à allume-charbon de bois a été retrouvé sur les lieux du crime.

Le témoignage du jeune homme se poursuit mercredi après-midi.