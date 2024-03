(Québec) L’identité des trois motoneigistes morts dans une avalanche en Gaspésie a été dévoilée mercredi. Les trois hommes dans la trentaine, dont deux sont des pères de famille, étaient partis dans les Chic-Chocs pour vivre leur passion de la motoneige hors-piste.

Le groupe de quatre hommes originaires de l’Estrie arpentait les montagnes à une vingtaine de kilomètres à l’est de Sainte-Anne-des-Monts mardi, dans un secteur hors-piste où les sentiers fédérés ne se rendent pas.

La Sûreté du Québec (SQ) n’a pas voulu détailler mercredi les hypothèses sur les causes de l’accident. Selon des témoignages que nous avons recueillis, trois motoneigistes auraient passé sur une corniche. Celle-ci s’est alors effondrée et les hommes se sont retrouvés ensevelis sous la neige, toujours selon nos premières informations. Certains auraient été recouverts par plus de deux mètres de neige.

Les victimes sont Joël Crête, 35 ans et Nicolas Vanasse, 30 ans, tous deux de Coaticook, et Bryan Forgues Morissette, 33 ans, de Saint-Denis-de-Brompton.

Le quatrième motoneigiste aurait échappé miraculeusement à l’accident. Selon un témoignage de sa conjointe sur Facebook, il était en train de filmer ses amis.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Bryan Morissette avait publié fin février des photos d’une expédition dans les Chic-Chocs réalisée avec des guides.

Celui-ci a donc alerté les secours vers 17 h 30. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), les pompiers de Sainte-Anne-des-Monts et les nombreux guides de motoneige arrivés sur place en soirée n’ont rien pu faire pour sauver les trois hommes.

« C’est une tragédie hors norme », a commenté Guy Bernatchez, préfet de la MRC de Haute-Gaspésie. « Ils étaient dans la jeune trentaine et des pères de famille. Ça rend ça encore plus dramatique », a-t-il ajouté avant d’offrir ses condoléances aux familles.

Selon nos informations, certaines des victimes avaient visité les Chic-Chocs il y a tout juste un mois, avec un guide. Ils avaient décidé de revenir dans ce secteur à huit kilomètres du mont Médaille.

Les hommes étaient au volant de Snowbnikes ou Timbersleds, sortes de motocross munies de chenilles. Ces engins sont plus maniables, mais moins puissants que des motoneiges hors-piste.

Un guide qui a participé aux secours, mais ne souhaite pas être identifié parle de « bête accident » qui aurait pu frapper des motoneigistes expérimentés. « C’est comme l’année où les Français sont morts au lac Saint-Jean. C’est des machines puissantes, ça bouge, ça brasse, ça se déplace vite », a dit l’homme en référence à la tragédie survenue en janvier 2020 lorsque cinq touristes et leur guide ont sombré dans les eaux glaciales du lac.

Le guide David Lévesque, d’Adrénaline hors-piste, se rendait mercredi sur les lieux du drame aux côtés d’Avalanche Québec pour tenter de comprendre ce qui s’était produit.

« Les corniches s’accumulent beaucoup avec le vent, mais quand la température se réchauffe au printemps, ça s’alourdit beaucoup et ça peut tomber beaucoup plus facilement », indique M. Lévesque.

Sans vouloir trop s’avancer pour l’instant sur les détails de l’accident, le guide estime qu’il s’agit d’un rappel pour les motoneigistes du Québec : les avalanches peuvent se produire chez nous.

« Les gens qui vont dans l’Ouest canadien font une formation en avalanche pour les motoneigistes, et ils sont confrontés à des avalanches quasiment à chaque séjour. Au Québec, c’est vraiment à des endroits spécifiques, dans des conditions spécifiques. Mais ça peut arriver. »

L’une des propriétaires de l’entreprise de guidage Sled Den, qui opère depuis 10 ans dans ce secteur, pense que le gouvernement devra probablement se pencher sur ce drame.

« Québec avait déjà resserré les règles pour les guides après le drame du Lac-Saint-Jean. Je pense que cette fois-ci il devrait peut-être demander des formations avalanche pour les guides », dit-elle.

« On recommande tout le temps, si vous n’êtes pas venus ici souvent, de prendre un guide, et un guide avec une formation en sécurité avalanche », ajoute-t-elle.

