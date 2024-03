L’OPP et le SPVM ont arrêté 34 personnes au Québec

(Hawkesbury) La Police provinciale de l’Ontario et la police de Montréal déclarent avoir arrêté 34 personnes au Québec en vertu de mandats d’amener non exécutés pour vols de voitures et autres crimes graves en Ontario.

La Presse Canadienne

La PPO a indiqué avoir arrêté 31 personnes. Les trois autres l’ont été par le SPVM.

Les arrestations font partie du projet « Volcano », une opération menée par les corps policiers de l’Ontario et du Québec qui s’est déroulée pendant trois jours cette semaine dans la grande région de Montréal.

Bon nombre des personnes ciblées par ce projet « Volcano » sont des Québécois qui avaient d’abord été arrêtés en Ontario pour vol de véhicule et autres crimes, mais qui ne s’étaient pas présentés pour leur comparution devant un tribunal ontarien.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) affirme que de nombreux véhicules ont été volés dans la grande région de Toronto, apparemment par des suspects résidant au Québec qui amenaient ensuite les voitures au port de Montréal pour les exporter.

Le sous-commissaire de la PPO pour les enquêtes et le crime organisé, Marty Kearns, a déclaré que près de 3000 véhicules avaient été volés au cours des sept dernières semaines en Ontario.

M. Kearns a déclaré vendredi en conférence de presse que la police était préoccupée par la rapidité avec laquelle les criminels sont capables de voler des voitures en utilisant diverses méthodes pour contourner la technologie antivol.