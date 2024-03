(Québec) Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a indiqué qu’il avait demandé que des vérifications soient faites concernant de la potentielle ingérence politique auprès des juristes de l’État, mais assure qu’aucun cas n’a été porté à son attention.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« S’il y a des cas avérés, il faut que ça cesse immédiatement. […] Je n’ai pas de raison de croire qu’il y a eu de l’ingérence », a indiqué le ministre au Salon bleu.

Radio-Canada rapportait jeudi matin que l’association des juristes du gouvernement du Québec affirme que ses membres sont de plus en plus la cible de pression politique.

Le ministre de la Justice a été interpellé sur le sujet en période de questions à l’Assemblée nationale jeudi par le député libéral André A. Morin. « J’espère que ces vérifications seront faites très rapidement, mais j’espère surtout que pour rassurer la population, le ministre va être capable de déposer en cette chambre ce qu’il a obtenu. Ici on parle de transparence et de légalité », a-t-il dit au Salon bleu.

Le député péquiste Pascal Paradis a, lui aussi, questionné Simon Jolin-Barrette. « L’idée qu’il puisse y avoir des gens qui tentent de modifier les conclusions (d’avis juridiques) avant que ça se rende à la partie politique, c’est extrêmement important », a-t-il affirmé.

M. Jolin-Barrette a martelé que son gouvernement respectait le travail des juristes de l’État et qu’ils pouvaient faire leur travail en toute indépendance.

En point de presse jeudi, le député solidaire Guillaume Cliche-Rivard s’est dit « troublé ». « On veut des explications, on veut savoir comment ça se fait que les ministres cherchent à influencer et à modifier des avis juridiques des juristes de l’État. C’est inacceptable », a-t-il lancé.