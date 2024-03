Une opération conjointe des autorités ontariennes et de la police de Montréal visant un réseau de vol de voitures a actuellement lieu dans la métropole.

L’opération policière qui devrait s’échelonner sur plusieurs jours découle d’une enquête de la Police provinciale de l’Ontario (OPP).

« Une présence accrue des agentes et agents de l’OPP et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à prévoir dans certaines localités de Montréal durant toute la semaine », signale par communiqué le corps policier ontarien, qui n’a pas voulu confirmer si l’enquête portait bel et bien sur un réseau de vol de voitures. Un bilan de l’opération sera fourni vers la fin de la semaine, ont précisé les relations médias.

Un poste de commandement mobile aux abords d’un centre opérationnel du SPVM était bien visible mardi au petit matin.

Les vols de voitures demeurent toujours un enjeu dans la province voisine : ils surviennent chaque 40 minutes à Toronto, rapportait lundi le Toronto Star.

Plus de 12 000 véhicules ont été dérobés dans la ville-reine l’année dernière, totalisant 790 millions de dollars, a expliqué aux médias locaux le chef de la police torontoise, Myron Demkiw.

Des crimes de plus en plus violents : les autorités rapportent jusqu’à présent 68 détournements de voitures en 2024, une augmentation de 106 % comparativement à l’année précédente.