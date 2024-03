(Montréal) Une enquête de la coroner Géhane Kamel sur les morts d’une sergente de la Sûreté du Québec (SQ) et de l’homme qui l’a tuée a entendu mercredi le témoignage d’un policier qui a participé à l’intervention.

La Presse Canadienne

William Berrouard, un patrouilleur de la SQ, a témoigné qu’il avait été surpris lorsqu’Isaac Brouillard Lessard l’a attaqué avec un couteau alors qu’il tentait de l’arrêter pour avoir proféré des menaces et violé sa probation.

Le 27 mars 2023, Brouillard Lessard a grièvement blessé M. Berrouard et poignardé mortellement la sergente Maureen Breau avant d’être tué par balle par la police dans son immeuble.

M. Berrouard a déclaré à l’enquête qu’il pensait qu’il allait mourir des suites de ses blessures de couteau à la tête alors qu’il se réfugiait derrière un matelas dans le couloir et que ses collègues ouvraient le feu sur Brouillard Lessard.

Le policier a témoigné que lui et trois collègues avaient visité l’appartement trois jours plus tôt après que les parents de Brouillard Lessard eurent signalé que leur fils souffrait de psychose et que sa santé mentale se détériorait.

Il a déclaré que ce jour-là, ils avaient estimé que Brouillard Lessard était coopératif et ne représentait pas une menace imminente, ce qui signifie qu’il n’y avait aucune raison de le détenir.