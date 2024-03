Une mère et ses quatre enfants parmi les victimes

(Ottawa) Une mère de famille et ses quatre jeunes enfants, ainsi qu’un autre homme de 40 ans, ont été victimes d’une attaque à l’arme blanche mercredi soir à Ottawa. Un jeune de 19 ans a été accusé en lien avec le drame.

Stephanie Taylor et Mia Rabson La Presse Canadienne

Une femme de 35 ans et ses quatre enfants – âgés de 7, 4, 2 ans et 2 mois – ont été retrouvés morts dans une maison du quartier Barrhaven, situé à une vingtaine de kilomètres au sud du centre-ville de la capitale fédérale.

Le corps d’un homme de 40 ans, une connaissance de la famille, a également été découvert. L’individu vivait avec la famille et était récemment arrivé au pays.

Le mari de la dame a été blessé et il est à l’hôpital dans une condition grave, mais stable. Toute la famille était originaire du Sri Lanka et était arrivée récemment au Canada.

Un homme de 19 ans, un Sri-Lankais d’origine, a été arrêté sur les lieux. L’individu, qui serait au Canada comme étudiant, a été accusé de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

PHOTO PATRICK DOYLE, LA PRESSE CANADIENNE

La police avait été appelée dans une maison en rangée du quartier de Barrhaven, peu avant 23 h mercredi soir.

Des appels au 911 « signalant un incident suspect où un homme criait “à l’aide”, demandant aux gens de faire le 911 », a relaté Trish Ferguson, cheffe adjointe du Service de police d’Ottawa.

Lors de l’arrivée des policiers peu de temps après, ils ont découvert le suspect, qu’ils ont arrêté sans incident, a ajouté Mme Ferguson.

Des agents sont ensuite entrés dans la résidence et ont fait la macabre découverte.

Shanti Ramesh, qui habite de l’autre côté de la rue, a été alertée par une agitation mercredi soir. Depuis son balcon, elle a aperçu un homme assis dans l’entrée de garage de la maison et qui criait, avant que deux policiers n’arrivent et ne l’emmènent.

PHOTO PATRICK DOYLE, LA PRESSE CANADIENNE

Plusieurs autres voitures de police et une ambulance sont arrivées sur les lieux peu de temps après, a déclaré Mme Ramesh. Vers 23 h 30, la rue était pleine de feux clignotants.

Plusieurs voitures de police et une camionnette du coroner étaient garées dans l’entrée, dans la rue et dans les entrées voisines jeudi matin. Des enquêteurs légistes en combinaison blanche entraient et sortaient de la maison.

Des policiers en uniforme tenaient un drap blanc pour bloquer la vue de la porte tandis que les enquêteurs transportaient les corps peu après 9 heures du matin.

Des traces de ce qui semble être du sang étaient visibles jeudi matin sur la porte d’entrée de l’une des maisons voisines.

Un autre voisin, Sayed Ahmadi, se souvient avoir vu à cette adresse des enfants âgés de sept ou huit ans.

Barrhaven est un quartier d’Ottawa situé à une vingtaine de kilomètres au sud du centre-ville de la capitale fédérale. La maison est située sur Berrigan Drive, une rue très fréquentée située à proximité de deux écoles primaires.

Sur les réseaux sociaux, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a écrit qu’il a été dévasté d’apprendre les multiples homicides qui constituent, a-t-il ajouté, « l’un des incidents de violence les plus choquants de l’histoire de notre ville. »

Le maire a aussi remercié les intervenants d’urgence qui enquêtent et soutiennent les personnes touchées par cet évènement.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également présenté ses condoléances.

« La nouvelle de ce matin est déchirante, a-t-il écrit sur X. Mes pensées vont à la famille et aux amis des six victimes ainsi qu’à toute la communauté d’Ottawa qui est sous le choc de cette terrible tragédie. »