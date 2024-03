Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche une mère de 27 ans ainsi que son fils d’un an qui manquent à l’appel depuis mardi dernier. Les autorités disent avoir des raisons de craindre pour leur sécurité.

Ornela Kinavuidi Poke et son fils Idris Malambu Kindanda n’ont pas été vus depuis le 5 mars et pourraient se trouver dans la région de Montréal, selon un communiqué émis en soirée par le corps policier.

D’après un descriptif fourni aux médias, Mme Kinavuidi Poke a la peau noire, mesure 5 pieds et 4 pouces, l’équivalent de 1,62 mètre, et pèse 175 livres, soit 79 kilogrammes. Elle a les cheveux et les yeux noirs. Son fils a également les cheveux et les yeux noirs.

Ornela Kinavuidi Poke

Idris Malambu Kindanda



Toute personne qui les apercevrait ou qui détiendrait des informations pertinentes en lien avec ce dossier est invitée à contacter le 911 immédiatement.