(Trois-Rivières) Cinq travailleurs de la construction qui étaient à l’œuvre en début de journée, mercredi, sur un chantier de Trois-Rivières ont été blessés lorsqu’un échafaudage s’est effondré sur eux.

La Presse Canadienne

Vers 9 h 30, le sergent Luc Mongrain, de la Direction de la police de Trois-Rivières, affirmait que les autorités médicales de l’hôpital où les cinq malheureux ont été transportés ne craignaient plus pour leur vie. On ignorait toutefois la gravité de leurs blessures.

Un appel d’urgence a été transmis vers 8 h pour signaler l’effondrement survenu sur le chantier de la construction d’une résidence pour personnes âgées situé près de l’intersection des rues Notre-Dame et Fusey, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers et les pompiers appelés à intervenir ont constaté qu’une partie de la structure était tombée et que les travailleurs étaient coincés. Ceux-ci ont tous été transportés à l’hôpital.

Vers 9 h 30, aucune hypothèse n’avait encore été émise pour expliquer ce qui avait causé l’effondrement.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire de la Direction de la police de Trois-Rivières étaient sur les lieux. Des collègues de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devaient à leur tour entreprendre l’examen de la scène plus tard mercredi.