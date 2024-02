Des postes de commandement déployés à Terrebonne et à Sainte-Sophie

(Terrebonne) Deux postes de commandement sont établis ce mardi dans deux municipalités de la couronne nord de Montréal afin que des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) puissent recueillir des informations dans l’espoir de retrouver Linda Vinette, une femme âgée de 61 ans, qui reste introuvable depuis le 21 février dernier.

La Presse Canadienne

Les postes de commandement sont situés jusqu’à 16 h à l’intersection de la montée Morel et du chemin du Domaine à Sainte-Sophie, la municipalité où Mme Vinette habite, et près du 2505 boulevard des Entreprises, à Terrebonne, dans le secteur où elle a été vue pour la dernière fois.

Le 21 février, Linda Vinette circulait à bord d’un véhicule Kia Soul de l’année 2017, immatriculé H71 RBM.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Linda Vinette

Mme Vinette mesure 1,65 mètre et pèse environ 86 kilogrammes. Ses yeux sont bleus et ses cheveux sont châtains.

Lorsqu’elle a été vue la dernière fois, elle portait un manteau et des bottes d’hiver de couleur noire. Il est possible qu’elle marchait à l’aide d’une canne.

La Sûreté du Québec invite les personnes qui auraient de l’information à transmettre à propos de la disparition de Linda Vinette à se présenter à l’un des deux postes de commandement.