(Eeyou Istchee Baie-James) Une personne a perdu la vie lors d’une randonnée en motoneige, tard samedi soir, à la Baie-James, dans le Nord-du-Québec.

La Presse Canadienne

Deux passagers prenaient place sur la motoneige lors de l’embardée survenue près de la route des Conquérants. Les policiers ont été avisés vers 23 h 30.

« Un homme âgé de 19 ans a malheureusement perdu la vie », a confirmé la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Un autre individu, dont l’âge n’a pas été précisé, a été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours. Celle-ci devra déterminer notamment qui était au volant de la motoneige.

« Un policier spécialisé en enquête-collision est sur place et tente de faire la lumière avec un enquêteur sur les causes et circonstances de l’évènement », a précisé la sergente St-Pierre.

L’identité de la victime n’a pas été révélée dans l’immédiat.