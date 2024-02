On ignore encore quel est l'état de santé des deux victimes.

Un homme et une femme ont été grièvement blessés après avoir été happés par un automobiliste, tôt samedi matin sur la route 104 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s’agit du deuxième évènement à survenir dans le même secteur en deux jours.

D’après le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu (SPSJR), les faits sont survenus vers 3 h, dans la nuit de vendredi à samedi. Un automobiliste est entré en collision avec deux piétons, sur le boulevard Saint-Luc (route 104) en direction ouest, tout près de la rue Léger.

Les deux victimes, qui seraient un jeune homme et une jeune femme dans la vingtaine, ont subi des blessures importantes et ont été transportées dans un hôpital de la région de Montréal. On ignore encore quel est leur état de santé.

Une enquête a été ouverte et la circulation a été interrompue en direction est, sur la route 104, afin de laisser les autorités passer la scène au peigne fin. L’automobiliste, lui, devrait être rencontré au courant des prochaines heures, mais la police locale n’a donné que très peu de détails sur son implication.

Il s’agit de la deuxième collision en 48 heures seulement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Jeudi, sur la même route 104, dans le secteur Saint-Athanase, une automobiliste avait effectué une sortie de route vers 5 h, avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital, où son état était toujours jugé critique aux dernières nouvelles.

Tout cela survient alors que plusieurs enjeux de sécurité ont été soulevés dans les dernières années sur la route 104, où plusieurs usagers se côtoient au quotidien, ce qui a donné lieu à plusieurs accidents. Un projet de réaménagement de la section rurale de cet axe est d’ailleurs prévu à La Prairie, entre l’autoroute 30 et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Québec compte notamment « élargir la route à quatre voies entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu », puis ajouter des feux de circulation à quatre intersections, soit au chemin de Fontarabie, au rang Saint-Raphaël, au chemin Lafrenière et au chemin de la Bataille Nord/Sud.

Une piste polyvalente devrait également être aménagée dans les deux directions sur toute la longueur du tronçon de 6 km, lit-on sur le site du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

L’appel d’offres pour la préparation de plans et de devis techniques avait été lancé au mois d’août 2021. Depuis, des consultations publiques ont eu lieu à l’hiver 2022 ainsi qu’au printemps 2023 sur le projet.

Le coût et l’échéancier de celui-ci « seront précisés une fois la planification terminée », mentionne le gouvernement à ce sujet, sans donner plus de détails.