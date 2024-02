Un homme dans la trentaine a été grièvement blessé au cours d’une agression armée, tôt samedi matin, à Thetford Mines. Il s’agirait d’un nouvel évènement lié à la guerre du crime organisé, dans la grande région de Québec, pour le contrôle du commerce de la drogue.

C’est vers 3 h 30 que les policiers de la MRC des Appalaches de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre dans une résidence de la rue Saint-Nazaire. L’appel initial mentionnait une agression armée.

Une fois sur place, les policiers ont localisé un homme dans la trentaine « qui avait subi des blessures importantes, qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger », a mentionné l’agente Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ. La victime aurait été battue par un ou des suspects, qui ont pris la fuite avant l’arrivée des autorités.

Plusieurs enquêteurs ainsi que des techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur les lieux, afin d’expertiser la scène. Un périmètre de sécurité a été érigé et la circulation locale interrompue, mais aucune arrestation n’a encore été réalisée.

« Tout porte à croire que ça serait relié aux évènements violents qu’on voit dans l’est du Québec dernièrement », a poursuivi Mme St-Pierre.

Vendredi, lors d’un point de presse tenu à Québec, la SQ avait monté le ton et déclaré que la guerre que se livrent motards et membres de gangs de rue dans la région a assez duré. Le corps de police dit craindre pour la sécurité de civils si le conflit perdure.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le lieutenant Benoît Richard, porte-parole de la Sûreté du Québec, a fait le point vendredi à la suite d’arrestations liées au crime organisé à Montmagny.

Une guerre en cours pour le contrôle du commerce de la drogue aurait déjà entraîné des incendies, deux prises d’otage et un meurtre. Les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord sont touchées.

Vendredi, les policiers avaient arrêté trois suspects, à Montmagny, en lien avec la prise d’otage qui s’est soldée par un mort et trois blessés plus tôt cette semaine, à Saint-Malachie. Les deux hommes de 22 et 38 ans et la femme de 37 ans doivent comparaître ce samedi, au palais de justice de Québec.

Une « force d’attaque » a été mise en place, a indiqué le lieutenant Benoit Richard, porte-parole de la Sûreté du Québec, afin de montrer aux criminels que « c’est assez ». Des agents de la SQ de plusieurs régions participent à plusieurs opérations, tout comme des policiers municipaux de Québec, de Saguenay et de Lévis. En plus de perquisitions, des visites d’établissements licenciés sont aussi effectuées de manière ciblée.

Selon plusieurs sources, le conflit dans la région de Québec implique des membres du gang de rue Blood Family Mafia (BFM), qui serait dirigé par un trafiquant et proxénète, Dave « Pic » Turmel, âgé de 27 ans.

Durant une période indéterminée, ce dernier aurait opéré à Lévis, avec la bénédiction des Hells Angels, mais il se serait brouillé avec ces derniers après avoir commencé à s’approvisionner en cocaïne auprès d’un gang de la région de Montréal. Selon nos informations, le groupe de Turmel aurait également volé plusieurs kilogrammes de cocaïne dans une cache contrôlée par les Hells Angels.

Le conflit en quelques dates 19 février : Un homme perd la vie et trois autres sont blessés lors d’une affaire d’enlèvement et de séquestration dans laquelle les suspects seraient des membres du gang de rue BFM.

: Un homme perd la vie et trois autres sont blessés lors d’une affaire d’enlèvement et de séquestration dans laquelle les suspects seraient des membres du gang de rue BFM. 22 février : Un homme de Saguenay qui manquait à l’appel depuis la veille est retrouvé au milieu de la nuit, sur un trottoir de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal. Il est gravement blessé au corps et a un orteil ainsi qu’un doigt coupé.

: Un homme de Saguenay qui manquait à l’appel depuis la veille est retrouvé au milieu de la nuit, sur un trottoir de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal. Il est gravement blessé au corps et a un orteil ainsi qu’un doigt coupé. 22 février : Un homme est grièvement blessé lors d’une agression armée à Montmagny. La victime est transportée à l’hôpital, mais son état se stabilise et il obtient son congé en soirée.

: Un homme est grièvement blessé lors d’une agression armée à Montmagny. La victime est transportée à l’hôpital, mais son état se stabilise et il obtient son congé en soirée. 23 février : La Sûreté du Québec tient un point de presse pour tenter de calmer le jeu, en avertissant le crime organisé qu’elle intensifiera sa présence et que la hausse de la tension doit cesser, pour la sécurité de la population.

: La Sûreté du Québec tient un point de presse pour tenter de calmer le jeu, en avertissant le crime organisé qu’elle intensifiera sa présence et que la hausse de la tension doit cesser, pour la sécurité de la population. 24 février : Une nouvelle agression armée survient, cette fois à Thetford Mines. On ne craint pas pour la vie de la victime.

Avec Gabriel Béland et Daniel Renaud, La Presse