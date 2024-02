Les renforts arrivent. La Sûreté du Québec va annoncer ce vendredi la mobilisation de policiers de la région métropolitaine et d’ailleurs qui convergeront vers la Capitale-Nationale pour appuyer la lutte contre la montée de violence provoquée par une guerre entre motards et gangs de rue locaux. Des enquêteurs spécialisés de la police de Montréal seront notamment de la partie.

Le conflit entre groupes criminels dans la région de Québec a mené à des meurtres, des tentatives de meurtre et des incendies criminels ces derniers mois. Récemment, des vidéos ont commencé à circuler dans lesquelles des personnes sont littéralement torturées et forcées de dénoncer les motards devant la caméra.

Selon ce qu’a appris La Presse, des enquêteurs de la Sûreté du Québec établis dans le Grand Montréal iront prêter main-forte à leurs confrères de la région de Québec qui en ont actuellement plein les bras. Des escouades mixtes auxquelles sont intégrés des membres de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et d’autres corps de police municipaux, comme ceux de Laval et de Longueuil, seront aussi sollicitées pour donner un coup de main. C’est notamment le cas de l’Escouade nationale de répression du crime organisé et de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes à feu.

Les policiers de l’extérieur ne s’établiront pas nécessairement à Québec pour de longues périodes, mais feront des allers-retours pour des blitz d’opérations.

Selon plusieurs sources qui n’étaient pas autorisées à parler publiquement avant l’annonce officielle du plan ce vendredi, des enquêteurs de l’extérieur pourraient notamment aider au développement d’informateurs au sein des milieux criminels, participer à des tournées dans les bars et autres lieux de rassemblement et appuyer les opérations de visibilité et les visites ciblées chez des acteurs de groupes criminels impliqués dans les affrontements récents.

Approvisionnement en cocaïne

La guerre qui fait rage dans la région de la Capitale-Nationale opposerait des Hells Angels de Québec à un trafiquant indépendant surnommé Dave « Pic » Turmel. Ce dernier aurait refusé depuis la pandémie de s’approvisionner en cocaïne auprès des Hells Angels, privant ainsi les motards d’une source importante de revenus. « Pic », qui serait membre d’un gang appelé « Blood Family Mafia » et aurait des liens avec des gangs de rue d’allégeance « rouge » et achèterait désormais la drogue aux gangs de rue de Montréal.

Selon nos informations, Turmel aurait eu vent que sa tête est mise à prix. Il aurait quitté le pays et c’est de l’étranger qu’il continuerait de diriger ses affaires. Il est recherché par le Service de police de la Ville de Québec, qui a arrêté plusieurs de ses collaborateurs l’été dernier.