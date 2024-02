Un automobiliste a été arrêté mardi soir après une sortie de route et une collision avec un lampadaire sur un sentier piétonnier au sommet du Mont-Royal.

L’homme de 27 ans a dérapé alors qu’il circulait à haute vitesse, près du belvédère. Une quinzaine de piétons se trouvaient dans le secteur, mais personne n’a été blessé.

« On a été appelés vers 22 h 30 pour une collision entre un véhicule et un poteau », a dit Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. « Suite aux vérifications et l’enquête sur les lieux, l’homme de 27 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a été transporté au centre d’enquête pour fournir un échantillon d’haleine. »

L’accident s’est produit dans un « espace réservé aux piétons », a continué le policier. « Le véhicule n’avait pas le droit de circuler. »

Juste après l’accident, le jeune homme a tenté de dégager son véhicule du banc de neige dans lequel il se trouvait, mais en a été incapable.