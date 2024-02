Après moins d’une heure de délibération, le jury en est arrivé à un verdict dans le procès de Marc-André Grenon pour le meurtre de Guylaine Potvin.

C’est ce qu’a annoncé le juge de la Cour supérieure François Huot, en après-midi.

Le verdict sera annoncé aux alentours de 17 h, le temps que la famille de la victime puisse regagner le palais de justice de Chicoutimi.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK L’accusé, Marc-André Grenon

Le jury avait été séquestré lundi, en fin de journée, mais les instructions du juge s’étaient poursuivies durant toute la matinée mardi, de telle sorte qu’il n’avait débuté ses délibérations qu’après l’heure du dîner.

Marc-André Grenon est accusé d’avoir tué Guylaine Potvin dans la nuit du 28 avril 2000, à Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une affaire qui avait fait grand bruit dans la région à l’époque. L’accusé a reconnu durant le procès avoir provoqué la mort de la jeune femme par l’usage de la force, mais continue de plaider de non coupable à l’accusation d’agression sexuelle grave qui pèse contre lui.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, VIA LA PRESSE CANADIENNE La victime, Guylaine Potvin

Un autre procès à venir

Depuis la séquestration du jury, il est à nouveau possible d’évoquer certains faits en lien avec cette affaire et dont ses membres ignorent l’existence, dont les autres accusations qui pèsent contre Marc-André Grenon.

Car, en plus du meurtre de Guylaine Potvin, l’homme de 49 ans est aussi accusé d’avoir agressé sexuellement et laissé pour morte une autre jeune femme dans le quartier Sainte-Foy, à Québec, à peine deux mois plus tard.

Ce dernier crime a été déjà évoqué par les médias, la victime ayant même témoigné sous le couvert de l’anonymat puisque son identité est protégée par la cour, mais il n’était plus possible d’en faire mention depuis l’ouverture du procès au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

En effet, comme les dossiers sont jugés séparément, il est devenu essentiel dès le début des audiences au palais de justice à Chicoutimi que les jurés retenus ne soient pas au courant de la deuxième affaire afin de ne pas teinter leur opinion.

Il s’en est fallu de peu

Au moment de leur sélection, plusieurs candidats ont ainsi été exclus après avoir été questionnés par le juge responsable, François Huot, sur leur connaissance de l’affaire de Québec.

Une cinquantaine de candidats ont dû défiler devant le magistrat avant que ce dernier soit finalement en mesure de constituer un jury de 14 personnes.

Et à au moins une occasion, malgré maintes précautions, tant du côté de la poursuite que de la défense, cette deuxième affaire dont ils devaient continuer d’ignorer l’existence a bien failli être éventée.

Lors du témoignage de l’experte en biologie judiciaire Caroline Paquette, un document déposé en preuve et distribué au jury stipulait qu’elle avait été amenée à travailler sur le « projet Bélier ». Or, en jargon policier, le terme « projet » désigne un cas où plusieurs enquêtes sont regroupées.

Rapidement, les jurés ont été sortis de la salle puis le juge Huot a pris soin de déchirer une à une les pages de chacune de leurs copies où cette information était mentionnée avant qu’une version caviardée ne leur soit remise.

Au moment d’être séquestré pour leurs délibérations, lundi, les jurés ignoraient donc toujours que Marc-André Grenon aura éventuellement un deuxième procès.

À noter qu’il bénéficie de la présomption d’innocence dans ce deuxième dossier, le procès n’ayant pas encore débuté. Le témoignage de la victime et des autres témoins n’ayant pas non plus été encore présenté à la cour, ils pourraient être contestés.