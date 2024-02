La Sûreté du Québec a appréhendé cinq individus mardi matin à l’issue d’une enquête comme on en voit rarement, sur le piratage présumé de signaux de télécommunication. Les suspects seraient reliés à deux entreprises, Arubox.tv et Stocker IPTV.

Un individu considéré comme une relation des Hells Angels, Éric Grenier, est l’administrateur d’une compagnie à numéro propriétaire d’Arubox.tv.

Son condo de Laval a été perquisitionné par les enquêteurs du Bureau de lutte au recyclage des produits de la criminalité de la SQ en mai de l’an dernier, mais son nom ne figurerait pas sur la liste des personnes arrêtées mardi matin.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE En mai 2023, des enquêteurs de la SQ entrent dans l’immeuble de Laval abritant le condo d’Éric Grenier.

Grenier, qui utilisait les réseaux sociaux pour annoncer ses produits, a déjà été surnommé le Hugh Hefner du Québec en raison de son implication dans les divertissements pour adultes dans le passé, et a déjà été membre des Red Devils, un club-école des Hells Angels.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Éric Grenier pose devant des boîtes de décodeurs de la compagnie Arubox.tv.

Son entreprise s’appelle Arubox.tv, car Grenier vivrait, en partie du moins, à Aruba.

Les cinq suspects seront notamment accusés de complot, vol de services de télécommunication, fraude et recyclage des produits de la criminalité. D’autres arrestations sont à prévoir, souligne la SQ par voie de communiqué.

Des ordonnances de blocage visant des biens des suspects pourraient également être demandées.

3500 canaux

Les deux compagnies visées offrent, à 250 $ pièce et à 25 $ par mois, un décodeur qui utilise la technologie IPTV et la possibilité de capter, en tout temps, 3500 canaux du Québec, du Canada, des États-Unis et d’ailleurs dans le monde.

Sur son site internet, Arubox.tv se présente comme « le futur de la télé » et comme un fournisseur télé offrant « toutes les chaînes, tous les films, toutes les séries dans toutes les langues », et « un accès direct aux évènements sportifs ».

Selon la SQ, le nombre de clients d’Arubox.tv aurait doublé entre 2020 et aujourd’hui, passant de 3000 à 7000, et les profits engendrés illégalement s’établiraient à au moins 2 millions de dollars annuellement.

C’est un groupe d’entreprises de télécommunication privées, menées par BCE (Bell), qui a porté plainte à la SQ qui a alors déclenché l’enquête baptisée Radiophonie.

Ces entreprises n’ont pas été en mesure d’évaluer leurs pertes, mais elles se compteraient en millions de dollars, selon la police.

Une personne reconnue coupable de recyclage des produits de la criminalité est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Selon nos informations, Éric Grenier aurait été vu en compagnie de membres des Hells Angels durant l’enquête et la police n’exclut pas qu’une redevance était versée à l’organisation criminelle.

L’an dernier, des responsables de la SQ avaient indiqué à La Presse que cette enquête démontrait la volonté de la police provinciale de s’attaquer au crime organisé sous tous ses angles.

Une des dernières enquêtes policières connues sur des vols de signaux de télécommunication a été menée en 2018 par la GRC.

La police fédérale avait perquisitionné chez un ancien employé de Vidéotron et saisi du matériel technologique dans une enquête visant Cielo 4K, un service de distribution télé par internet.

