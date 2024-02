(Val-Brillant) Un jeune automobiliste dans la vingtaine a perdu la vie à la suite d’une collision avec un train de marchandises, jeudi après-midi, à Val-Brillant, dans le Bas-Saint-Laurent.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit vers 15 h 40 sur la rue Saint-Pierre Est à l’intersection de la route 132 dans la MRC de La Matapédia.

Selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur du véhicule, qui était seul à bord, ne se serait pas arrêté au passage du train, qui l’a alors percuté.

« Le conducteur a été reconduit au centre hospitalier pour des blessures graves. Malheureusement, son décès a été constaté quelques heures plus tard », a indiqué une porte-parole de la SQ, la sergente Béatrice Dorsainville.

Des policiers de la compagnie ferroviaire le Canadien National et un agent de la SQ ont été dépêchés sur les lieux de l’accident afin de faire la lumière sur les causes et circonstances.

« L’enquête tend à démontrer que l’aveuglement par le soleil a pu être un facteur contributif à cette collision », a mentionné la sergente Dorsainville.

La rue Saint-Pierre Est a été rouverte à la circulation jeudi en début de soirée.