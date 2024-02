Deux femmes ont perdu la vie lors d’une agression au couteau survenue jeudi à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, dans un immeuble résidentiel. Un homme a été arrêté par les autorités policières et une troisième victime se trouve toujours dans un état critique.

La Sûreté du Québec affirme que les policiers de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Est ont été appelés à intervenir vers 11 h 50 « pour une agression armée envers plusieurs victimes » dans un immeuble à logements situé sur la rue Émile-Bouchard, soit dans un quartier résidentiel de Vaudreuil-Dorion.

En point de presse, une porte-parole de la SQ, l’agente Catherine Bernard, a confirmé que deux femmes d’âge adulte sont malheureusement mortes. Une troisième victime, également une femme, a été transportée dans un centre hospitalier, où son état est actuellement jugé critique. Aucune autre information ne sera donnée pour le moment, par respect pour les familles.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’agente Catherine Bernard

Un homme âgé de 44 ans, connu des milieux policiers, a été arrêté. Il a également été transporté dans un hôpital pour y soigner des blessures qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger. L’homme sera rencontré par des enquêteurs au cours des prochaines heures.

L’agression a eu lieu dans une tour à condos de plusieurs étages. La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), qui est aussi intervenue sur la scène, a indiqué que cinq ambulances avaient été dépêchées sur les lieux.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’agression a eu lieu dans une tour à condos de plusieurs étages.

« C’est très tranquille ici, normalement »

Joint au téléphone, Joe Nachef, le vice-président de Plan A, l’entreprise détenant la tour à condos « Vela » où s’est produite l’agression, était encore sous le choc. « Honnêtement, au moment où je vous parle, je tremble. On n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé. C’est très tranquille ici, normalement », soutient-il.

« On n’a jamais eu des incidents comme ça dans nos tours, donc c’est vraiment particulier. Cela dit, je peux vous assurer qu’on se prépare déjà à venir en aide à nos locataires, nos gestionnaires, nos employés et tout le monde qui a été impliqué. On va envoyer une équipe dédiée pour les soutenir », a poursuivi M. Nachef, en envoyant ses pensées aux victimes.

On ignore encore le motif derrière cette agression. C’est la Section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a pris en charge l’enquête. Des techniciens en identité judiciaire collaboreront également.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a pris en charge l’enquête.

Des élus et des citoyens ont commencé à réagir à ce drame en après-midi, sur les réseaux sociaux. « Quelle horrible nouvelle. Toutes mes pensées accompagnent la communauté de la ville de Vaudreuil-Dorion », a notamment écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur X.

« Situation troublante à Vaudreuil. Mes pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles et aussi aux citoyens à proximité. Les policiers sont déjà sur le terrain et mènent leur enquête pour faire la lumière sur cette affaire », a de son côté fait valoir le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.