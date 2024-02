Deux ados de 15 et 17 ans ont vécu un calvaire Acquittés pour viol collectif : le DPCP porte en appel

La Couronne porte en appel l’acquittement de trois jeunes hommes accusés d’avoir participé au viol collectif de deux adolescentes de 15 et 17 ans en 2020. Les trois hommes avaient été acquittés malgré leurs témoignages « étonnants » et même si l’un d’entre eux était prêt à dire « tout et n’importe quoi » au procès.