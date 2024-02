Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver David Pierre-Bostic.

L’homme de 18 ans a été vu pour la dernière fois à son domicile le vendredi 9 février vers 22 h dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

« Il se déplace à pied et il aurait peu d’argent sur lui. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité », précise le SPVM dans son avis de recherche.

David Pierre-Bostic mesure 168 cm et pèse 63 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir avec blanc aux épaules, des pantalons de jogging gris et des bottes noires.

Le SPVM précise que M. Pierre-Bostic serait atteint du trouble du spectre de l’autisme et peut avoir peur des gens.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.