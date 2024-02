(Baie-Sainte-Catherine) Un homme a été mortellement percuté par une voiture jeudi, en début de soirée, sur la route 138, à proximité de Baie-Sainte-Catherine, dans la MRC de Charlevoix-Est, appartenant à la région de la Capitale-Nationale.

La Presse Canadienne

Vers 19 h 45, les services d’urgence ont été appelés pour une collision impliquant un véhicule et un piéton sur la route 138, à quelques kilomètres de Baie-Sainte-Catherine.

Selon les premières constations, il semblerait qu’un premier véhicule aurait fait une sortie de route et serait entré en collision avec un poteau électrique. Le conducteur serait ensuite sorti du véhicule et un second véhicule, qui roulait dans la direction ouest, l’aurait percuté, a détaillé la porte-parole pour la Sûreté du Québec Camille Savoie.

Les services d’urgence ont constaté sur place le décès du premier conducteur, tandis que le second conducteur en est sorti indemne.

La route 138 a été fermée dans les deux sens de circulation et un enquêteur doit se rendre sur les lieux afin d’établir les circonstances précises de l’accident.