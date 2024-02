De nouvelles accusations criminelles ont été portées mercredi contre l’ancien employé d’Hydro-Québec Yuesheng Wang, arrêté pour espionnage en novembre 2022. La poursuite de l’enquête par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a permis d’ajouter deux chefs d’accusation d’actes préparatoires pour le compte d’une entité étrangère.

M. Wang, qui est en liberté, mais soumis à diverses conditions de libération, était déjà en attente de procès pour obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d’un ordinateur, fraude dans le but d’obtenir des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public.

Les deux nouveaux chefs d’accusation concernent l’obtention de renseignements sensibles et le fait d’avoir informé une entité étrangère ou une entité économique étrangère qu’il était disposé à commettre une infraction à son bénéfice.

La poursuite prétend qu’il aurait obtenu illégalement des secrets industriels d’Hydro-Québec concernant le développement de batteries, « au bénéfice de la République populaire de Chine ».

La Presse a déjà révélé que durant ses études à l’Académie chinoise des sciences, Yuesheng Wang avait comme directeur de thèse le professeur Hu Yong-Sheng, qui est aujourd’hui l’un des dirigeants de HiNa Battery Technology, une entreprise chinoise qui a déjà fait une démonstration de « mini-voiture électrique » propulsée par son propre modèle de batterie et qui promet de développer une nouvelle génération de batteries pour le marché mondial.

Après son embauche à Hydro-Québec comme chercheur, M. Wang a continué à publier des articles scientifiques sur des technologies liées aux batteries en collaboration avec le dirigeant de l’entreprise chinoise.

À son enquête sur remise en liberté, l’accusé a déjà confirmé qu’il était membre du Parti communiste chinois, mais a dit être en retard de plusieurs années dans le paiement de ses cotisations. Il a aussi dit que son nom a été utilisé sans son consentement pour des travaux scientifiques en Chine.