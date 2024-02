L’alerte SILVER envoyée mardi par la sécurité publique pour retrouver une septuagénaire semble avoir connu des difficultés, alors que plusieurs usagers ont rapporté l’avoir reçue à nouveau, même des heures après que la dame eût été localisée. Québec dit être au fait de la situation et planche sur des solutions.

Bon nombre de captures d’écran envoyées à La Presse démontrent en effet que l’alerte a de nouveau sonné sur le téléphone de plusieurs Québécois durant la nuit de mardi à mercredi et même durant la journée de mercredi. Uniquement dans les bureaux de La Presse, une dizaine de personnes ont reçu l’alerte une deuxième fois en cours de journée mercredi.

CAPTURE D'ÉCRAN LA PRESSE

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE 1 /3





Pourtant, la Sûreté du Québec (SQ) avait déjà confirmé, mardi après-midi, avoir localisé la dame de 70 ans manquant à l’appel, quelques minutes à peine après le déclenchement de l’alerte. Elle était saine et sauve.

Certains usagers ont été dérangés durant la nuit, aux alentours de 3 h du matin, alors que d’autres ont reçu l’alerte en début de journée, mercredi. Dans certains cas, l’alerte a même été envoyée sur des téléphones intelligents en fin d’après-midi, mercredi, soit près de 24 heures après que la septuagénaire eût été retrouvée.

Une dizaine de signalements par alerte

Au ministère de la Sécurité publique (MSP), on se dit au courant de la situation, qui n’est pas une première. Lors de la diffusion de telles alertes à l’échelle de la province, le gouvernement « reçoit en moyenne une dizaine de signalements de problématiques techniques », avoue d’ailleurs la porte-parole du ministère, Louise Quintin, par courriel.

Elle assure que le MSP « demeure toujours en contact étroit avec l’entreprise qui développe le système national d’alerte au public et ses partenaires de l’industrie des télécommunications pour vérifier l’origine des anomalies rapportées par ces signalements et dans une optique d’amélioration continue ».

De façon générale, les dédoublements d’alertes « peuvent survenir lors de la diffusion des ondes cellulaires ou encore en raison de la configuration de l’appareil », ajoute la relationniste. « Dans ces circonstances, c’est le fournisseur de service sans fil qui peut offrir une assistance à ses clients », soutient-elle.

Notons qu’une alerte SILVER se distingue d’une alerte AMBER, déclenchée pour localiser des enfants enlevés ou qui sont en danger. Une alerte SILVER concerne le plus souvent un adulte généralement vulnérable âgé de 60 ans et plus qui manquerait à l’appel.

C’est au passage seulement la deuxième fois qu’une telle alerte est envoyée sur les téléphones des Québécois depuis le lancement d’un projet-pilote, l’an dernier. La première occasion avait été pour localiser un septuagénaire souffrant d’Alzheimer dans les Laurentides. Là aussi, l’homme avait été localisé rapidement, en quelques heures seulement.