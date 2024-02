La police décrit le suspect comme un homme à la peau noire dans la vingtaine et pouvant mesurer environ 1,73 m (5 pi 8 po).

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un homme soupçonné en lien avec quatre vols qualifiés survenus dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Les crimes en question se sont produits les 24 et 27 octobre, ainsi que le 12 novembre dernier. Entre 6 h et 8 h ces jours-là, l’homme aurait ciblé ses victimes dans des lieux publics du secteur, de même que près de toutes les stations de métro se trouvant entre les stations Viau et Préfontaine.

L’individu approche ses victimes par derrière et tenté de dérober leur sacoche, leur sac à dos ou leur téléphone cellulaire. Il prend ensuite la fuite en courant, avec ou sans l’objet visé.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Une autre photo du suspect

La police décrit le suspect comme un homme à la peau noire dans la vingtaine et pouvant mesurer environ 1,73 m (5 pi 8 po). Au moment de commettre ses crimes, il portait une cagoule foncée, un chandail coton ouaté foncé avec un capuchon et un logo blanc à l’avant, un pantalon foncé et des souliers blancs.

Toute personne ayant de l’information à son sujet peut communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est aussi possible de joindre la ligne Info-Crime de façon confidentielle au 514-393-1133.