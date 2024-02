Un résidant d’un CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu est mort dans un incendie qui a touché le bâtiment administré par le CISSS de la Montérégie-Centre, dimanche. Une enquête du coroner a été ouverte.

L’incendie s’est déclaré vers 11 h au troisième étage du CHSLD Georges-Phaneuf, rue Jacques-Cartier, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le service des incendies et le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu ont tous deux aidé à l’évacuation des résidants de l’immeuble. C’est alors qu’ils ont trouvé un homme nécessitant un transport à l’hôpital, précise l’agent Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Son décès a été constaté à l’hôpital.

« C’est un évènement d’une grande tristesse », déplore Chantal Vallée, conseillère-cadre aux relations avec les médias du CISSS de la Montérégie-Centre. « Nos pensées sont avec la famille et les proches. Nous leur offrons nos plus sincères condoléances et sommes de tout cœur avec eux », a-t-elle indiqué à La Presse par courriel.

L’incendie lui-même a été maîtrisé rapidement, affirme aussi M. Levesque.

Les autres résidants n’ont pas subi de blessure dans l’incendie. Certaines chambres ont été touchées par l’eau utilisée pour éteindre les flammes. Des résidants ont donc dû être temporairement relocalisés. Les familles ont aussi été avisées, précise Mme Vallée.

Des membres du personnel du CHSLD ont de leur côté consulté à l’hôpital en lien avec l’incendie. Des services psychosociaux ont été mis en place pour soutenir les personnes qui en auraient besoin, que ce soit des résidants ou des employés du CHSLD.

La cause de l’incendie ne serait pas criminelle, selon M. Levesque. L’enquête a été transmise au coroner en raison du décès. Tant le corps policier que le CISSS de la Montérégie-Centre vont collaborer à l’enquête.

« Nous avons aussi initié une enquête interne [au CISSS] », précise Mme Vallée.

« Nous tenons à saluer la mobilisation de nos équipes cliniques, services techniques, sécurité, etc. qui se sont rendus sur place et qui ont agi rapidement dans les circonstances, souligne Mme Vallée. Nous travaillons en vue de permettre aux résidants de regagner leur chambre dès que possible. »