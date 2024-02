Francis Lawrence, un chauffard qui a tué une adolescente de 15 ans, Veronica Gashi, en roulant à 200 km/h a été condamné à 4 ans et demi de prison.

Course de rue : un chauffard tue une ado de 15 ans

Un chauffard téméraire qui coursait avec ses acolytes à 200 km/h en se moquant des policiers à ses trousses a été condamné jeudi à une « sévère » peine de quatre ans et demi de pénitencier. En se croyant dans un film de Rapide et Dangereux, Francis Lawrence a arraché la vie d’une adolescente de 15 ans.

« Ma fille ! », hurle la mère de Veronica dans la salle d’audience, avant de s’effondrer sur ses proches. Cette scène extrêmement poignante a été le point d’orgue d’une audience sous haute tension jeudi au palais de justice de Montréal. Trois ans après la mort de Veronica Gashi, ses proches sont toujours dévastés.

« C’est pas assez long ! », s’est époumonée une proche à la sortie de la salle.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La famille de la victime, une adolescente de 15 ans, Veronica Gashi, à leur arrivée au palais de justice de Montréal.

La peine de quatre ans et demi s’approche toutefois de la peine exemplaire de cinq ans qui était demandée par la procureure de la Couronne Me Sylvie Dulude. La défense réclamait à peine deux ans de prison. À cette peine s’ajoute une interdiction de conduite de quatre ans.

Au début de sa décision, le juge Jean-Jacques Gagné s’est adressé à la famille en soulignant « l’immense vide » laissé par la mort de Veronica. « Sa disparation a provoqué un accablement profond », a-t-il résumé.

Le 20 mars 2021, Veronica Gashi prend place dans le véhicule de Charbel Saliba. Francis Lawrence est dans une autre voiture. Sa copine et une autre jeune s’y trouvent. Les hommes font partie d’une bande d’amateurs de sensation forte, incluant Joseph Byannlee et Karim Hamad.

Selon la trame factuelle qualifiée de « troublante » par le juge, Francis Lawrence se moque des policiers à pas moins de trois reprises ce jour-là. Au volant de sa Audi A3 rouge, le jeune chauffard se rend d’abord à un rassemblement de véhicules au Carrefour Laval.

Quand les policiers débarquent, Lawrence roule au nouveau point de rendez-vous de la bande de jeunes chauffards, au centre commercial Fairview, dans l’ouest de Montréal. Lawrence conduit à haute vitesse et zigzague dans les voies et entre les véhicules.

Sur place, Francis Lawrence consomme de l’alcool et du cannabis. Son alcoolémie était d’ailleurs jusqu’à deux fois plus élevée que la limite permise lors de la collision mortelle. Fuyant à nouveau les policiers, Lawrence et sa bande se rendent à Vaudreuil-Dorion, puis en direction du restaurant Orange Julep, symbole distinctif de l’autoroute Décarie à Montréal.

Francis Lawrence roule à tombeau ouvert sur l’autoroute 40 et dépasse les autres véhicules dans les accotements. Il suit le véhicule de son comparse Karim Hamad. Selon des témoins, les deux hommes coursaient entre eux et roulaient à entre 160 et 200 km/h quelques minutes avant la collision.

Plus loin sur l’autoroute, leur ami Joseph Byannlee perd le contrôle de son véhicule et fait un 180 degrés sur l’autoroute 40. Pour lui porter assistance, Charbel Saliba s’arrête sur l’accotement de gauche et laisse sa passagère, Veronica Gashi, dans le véhicule.

C’est là que le pire survient. La voiture de Francis Lawrence percute de plein fouet le véhicule de son comparse de course. En capotant, son véhicule percute la voiture toujours à l’arrêt dans l’accotement dans lequel se trouve Veronica. Elle n’a aucune chance. Francis Lawrence et ses deux passagères sont grièvement blessés.

Le juge Gagné relève de nombreux facteurs aggravants à l’égard de Francis Lawrence, dont sa responsabilité « très élevée ». Par exemple, le chauffard a continué de « défier » les autorités en coursant dans les rues, malgré les nombreuses interventions des policiers. « Il a changé de lieu à trois reprises », a insisté le juge.

Comme facteurs atténuants, le juge retient l’absence d’antécédent judiciaire, ses remords sincères et son jeune âge « relatif ». Cependant, les facteurs aggravants sont si graves qu’il est nécessaire, selon le juge, de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion en imposant une peine sévère au délinquant.

« Les règlements sont faits pour être respectés et les tribunaux vont punir sévèrement ce type d’infraction » a commenté la procureure Me Dulude, en mêlée de presse.

Personne d’autre n’a été accusé dans ce dossier.