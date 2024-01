Plus de 25 pompiers ont été déployés par le Service de sécurité incendie de Montréal après qu’un appel a été reçu vers 15 h 30 concernant un incendie s’étant déclaré dans une locomotive à la gare Montréal-Ouest.

Après avoir été perturbé par un incendie s’étant déclaré mardi dans une locomotive immobilisée à la gare Montréal-Ouest, le service de trains de banlieue a repris normalement en début de soirée.

Plus de 25 pompiers ont été déployés par le Service de sécurité incendie de Montréal après qu’un appel a été reçu vers 15 h 30, a fait savoir Francis Fleury, chef de section à la prévention incendie. L’évacuation des wagons a rapidement été entreprise, et le brasier était « sur la fin » un peu après 17 h. Le nombre d’effectifs avait grandement été réduit.

Le « début d’incendie » a rapidement été maîtrisé dans la locomotive du train qui assurait le trajet de Montréal vers Saint-Jérôme. « Les usagers d’exo à bord du train ont rapidement été évacués et sont tous en sécurité », a aussi relaté Eric Edström, conseiller aux relations médias d’exo.

Le service a d’abord été perturbé sur les trois lignes transitant par la gare Montréal-Ouest, à savoir les lignes 11, 12 et 14, se rendant respectivement à Vaudreuil/Hudson, Saint-Jérôme et Candiac.

Or, à la suite d’une « inspection des voies », le service a repris normalement vers 18 h 30 au départ de la gare Lucien-L’Allier. Les trains peuvent donc de nouveau s’arrêter à la gare Montréal-Ouest et y transiter. Le train à bord duquel s’est déclaré l’incendie était toujours sur les rails, occupant l’une des trois voies, mais ne devait pas perturber le service plus avant.

Sur le réseau social X, exo avait dans un premier temps précisé que la ligne 11 partirait de la gare Lachine. Pour la ligne 12, jusqu’à Saint-Jérôme, les usagers avaient été invités à se rendre à la gare Parc avant la reprise du service régulier.