(Toronto) L’ancien magnat canadien de la mode Peter Nygard a trouvé un nouvel avocat, une femme, après s’être séparé du précédent, l’avocat réputé Brian Greenspan.

La Presse Canadienne

L’avocate Megan Savard a déclaré lors d’une audience mardi que Nygard était sur le point de retenir ses services. L’inculpé attend de connaître sa peine pour quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle à Toronto.

Me Greenspan, son ancien avocat, avait demandé à se retirer de l’affaire à Toronto lors d’une audience plus tôt ce mois-ci. L’avocat réputé a expliqué qu’il ne pouvait plus remplir ses obligations envers son client pour des raisons éthiques et professionnelles.

Me Greenspan a déclaré au tribunal lors de cette audience qu’il avait déposé une demande similaire devant un tribunal de Winnipeg, où Nygard fait également face à des accusations d’agression sexuelle.

Nygard doit revenir devant le tribunal à Toronto le 13 février.

L’octogénaire a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle, le 12 novembre dernier, mais il a été acquitté d’un cinquième chef d’accusation, ainsi que d’une accusation de séquestration, en lien avec des allégations datant des années 1980 jusqu’au milieu des années 2000.