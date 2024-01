Sans même connaître les suspects dans le dossier du meurtre de Guylaine Potvin, une biologiste judiciaire a pu identifier le nom de famille précis de l’homme qui a été accusé du crime, 22 ans après les faits, grâce à une technique d’analyse génétique innovante.

Cette experte au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), Valérie Clermont-Beaudoin, est venue témoigner, mardi, au début de la troisième semaine du procès de Marc-André Grenon, au palais de justice de Chicoutimi.

L’homme est accusé d’avoir agressé sexuellement et tué Guylaine Potvin, le 28 avril 2000, à Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque, dans la région. Arrêté en 2022, plus de 20 ans après les faits, il a plaidé non coupable.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, VIA LA PRESSE CANADIENNE La victime, Guylaine Potvin

L’utilisation d’une technique d’analyse génétique innovante et nommée « projet patronYme » est au cœur des procédures.

Développée récemment, cette technique se concentre sur le chromosome Y, une composante de l’ADN que seuls les hommes possèdent et qui est transmise de père en fils de telle sorte que, traditionnellement, elle est aussi associée aux noms de famille.

De l’ADN sous les ongles de la victime

Grâce à de l’ADN trouvé sur une scène de crime, le LSJML peut établir le « profil Y » d’un suspect et le comparer à base de données qu’il a lui-même constituées et intitulé « pYste » où plusieurs profils sont associés à des noms de famille.

Dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Guylaine Potvin, le « profil Y » du suspect a été établi grâce à de l’ADN trouvé sous les ongles de la main droite de la jeune femme, a détaillé Valérie Clermont-Beaudoin.

Versé dans la base de données « pYste », ce profil a permis d’établir plusieurs correspondances dont la plus précise était avec le nom de famille « Grenon ». « La correspondance était celle avec le plus haut pointage », a expliqué Valérie Clermont-Beaudoin. Il n’y avait aucune différence observée entre les allèles [des fragments d’ADN] des deux profils observés. »

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, VIA LA PRESSE CANADIENNE L’accusé, Marc-André Grenon

Cette découverte, à l’été 2022, a ensuite été transmise aux enquêteurs qui ont pu entamer une filature sur le suspect, Marc-André Grenon, depuis son domicile, à Granby, jusque dans une salle de cinéma.

Au terme de cette opération, des agents de la Sûreté du Québec ont pu récupérer deux pailles et un verre sur lequel un échantillon d’ADN collecté a permis d’établir une correspondance avec l’ADN retrouvée sur la scène, à l’époque. Marc-André Grenon a finalement été arrêté en octobre 2022.

Plus de détails à venir.