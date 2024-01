Un jeune chauffard qui a tué un septuagénaire en roulant en état d’ébriété à bord d’un luxueux Range Rover après avoir passé la journée dans un bar a finalement reconnu ses torts. En « panique », Andrew Marchand avait pris la fuite en constatant la mort de sa victime.

L’homme de 26 ans a plaidé coupable la semaine dernière au palais de justice de Laval à un chef d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Andrew Marchand avait un taux d’alcool dans le sang de 0,116, donc plus élevé que le taux maximum légal de 0,08. Les autres chefs ont été abandonnés, dont celui de délit de fuite mortel.

La victime dans cette triste affaire est André Grant, un homme de 75 ans, qui a eu le malheur de croiser la route du chauffard, le 2 octobre 2022, à Laval. Cette journée-là, Andrew Marchand avait passé une partie de la journée à boire dans un pub branché de Blainville.

Après avoir quitté l’établissement avec un ami au volant d’un luxueux Range Rover blanc, des témoins ont observé Marchand circuler rapidement sur le boulevard Lisbonne, un secteur industriel de la ville où la rue n’est pas asphaltée.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE DESROSIERS & FILS André Grant, 75 ans, est mort dans un délit de fuite mortel en 2022 à Laval

Selon les faits admis, André Grant conduisait une Honda Civic et circulait en direction Nord sur ce boulevard. Quand il a tourné à gauche dans un stationnement, le Range Rover de Marchand l’a percuté de plein fouet, lui faisant faire des tonneaux. L’homme de 75 ans est mort sur le coup.

Andrew Marchand s’est rendu à la carcasse de la Honda Civic après la collision. Mais quand un témoin l’a informé que le conducteur était mort, le chauffard a pris panique et est parti. Environ une heure et demie plus tard, il s’est toutefois rendu aux policiers. Il a mentionné avoir été « pris de panique ».

« Depuis le jour un, M. Marchand veut que je m’excuse auprès de la famille du défunt. Il est immensément repentant », a souligné au juge l’avocat de la défense Me Jean Daniel Debkoski, le 25 janvier dernier.

Le juge Michel Bellehumeur a ordonné la confection d’un rapport présentenciel afin de déterminer la peine adéquate. Le dossier reviendra donc en mai prochain au palais de justice de Laval.

Me Marie-Philippe Guimond Méthé représente le ministère public.

Rectificatif

Dans une première version, nous écrivions que l’accusé avait plaidé coupable à un chef de délit de fuite mortel. Or, il a plutôt plaidé coupable à un chef de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.