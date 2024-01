Trois conducteurs ont perdu la vie lundi soir dans un accident impliquant plusieurs véhicules et des camions lourds qui ont pris feu sur l’autoroute 30 à Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Ce tronçon routier était toujours inaccessible en fin de soirée.

Des camions lourds en feu et plusieurs blessés qui succombent en fin de soirée : la scène qui s’est déroulée à Bécancour lundi était d’une ampleur hors du commun.

Cinq véhicules différents ont été impliqués dans cette série de collisions survenue vers 14 h 15, lundi après-midi, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Éloïse Cossette.

L’accident s’est produit à la hauteur du kilomètre 214,5 de l’autoroute 30, entre les intersections de l’avenue des Jasmins et de la rue des Glaïeuls. À cet endroit, il y a une seule voie dans chaque direction.

Parmi les véhicules impliqués, on compte une voiture, une camionnette, deux camions de 10 roues et un camion de 53 pieds, précise l’agente Cossette. Les camions lourds touchés par l’accident ont pris feu. Ces camions transportaient des roches et du grain. Le ministère de l’Environnement a été contacté en raison du déversement de carburant.

En fin de soirée, la SQ a confirmé que trois des cinq conducteurs impliqués avaient perdu la vie. « Des autopsies et des démarches d’identification formelles seront nécessaires afin de déterminer avec certitude leurs identités », a souligné le corps policier par communiqué.

Les deux autres conducteurs ont subi des blessures mineures.

Une scène d’accident étendue

L’accident se serait produit en plusieurs phases. Les véhicules impliqués se retrouvent sur une scène de plus d’une centaine de mètres, selon l’agente Cossette, qui se trouvait sur place au moment de l’entrevue. « Il y a un premier véhicule du côté est qui est seul. Ensuite, les camions sont au moins 100 mètres plus loin, en amas. Ils ont pris feu. Et la camionnette est encore un peu plus loin. Donc il va falloir refaire la séquence de l’évènement pour comprendre », a-t-elle décrit.

Une certitude : un véhicule venant de l’est s’est retrouvé dans la voie en sens inverse. « La chaussée était sèche, il n’y avait pas de soleil qui aurait pu causer un éblouissement, souligne la porte-parole. Est-ce que c’est un problème mécanique ? Un dépassement ? Une manœuvre dangereuse ? Ce sont les hypothèses qui vont être regardées. »

Un agent reconstitutionniste spécialisé en enquête-collision s’est rendu sur place pour analyser la scène. Ce dernier sera nécessaire pour mieux comprendre la séquence des impacts ayant mené à cette scène d’accident d’envergure. Une enquête est donc en cours pour déterminer les causes et circonstances ayant mené au drame.

L’autoroute 30 a été fermée à cet endroit dans les deux directions pour une durée indéterminée.