Un homme a été tué alors qu’il était passager d’un taxi dans le quartier Parc-Extension, dans la nuit de vendredi à samedi. Il s’agit du troisième meurtre à survenir sur l’île de Montréal depuis le début de l’année 2024.

C’est un peu après minuit que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir été appelé à intervenir au coin de la rue Saint-Roch et de l’avenue Querbes. Plusieurs appels au 911 avaient alors été faits, la scène s’étant produite dans un secteur assez dense et surtout résidentiel, près du parc Jarry.

D’après les premières informations recueillies par les enquêteurs, un ou des suspects « auraient fait feu en direction de la victime, qui était à bord du véhicule taxi, pour ensuite prendre la fuite avant l’arrivée des policiers », a expliqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

La victime a été blessée au haut du corps par au moins une balle, selon la police. Des manœuvres de réanimation ont été réalisées, mais son décès a été constaté sur les lieux, a poursuivi Mme Chèvrefils. Le chauffeur du taxi, lui, n’a pas été blessé, mais il a subi un violent choc nerveux. Des ambulanciers l’ont pris en charge sur place.

À noter : l’identité de la victime est inconnue dans l’immédiat, les enquêteurs n’ayant pas encore eu le temps de procéder à une fouille complète du taxi. Il n’y a toujours pas d’arrestation en lien avec cette affaire, samedi en début de journée.

Plusieurs témoins potentiels seront rencontrés par les enquêteurs au cours des prochaines heures. Les bandes vidéo de caméras de surveillance qui auraient pu capter des images devraient également être visionnées par les forces de l’ordre, afin de tenter de retracer la séquence des évènements.

Comme le veut le protocole, l’enquête en cours a été confiée à la Section des crimes majeurs du SPVM. Des techniciens en identité judiciaire ont aussi été demandés en renfort.

Un vaste périmètre de sécurité a été mis sur pied. L’avenue Querbes devrait être fermée entre les rues Jarry et Jean-Talon pour une bonne partie de la journée.

Il s’agit du troisième meurtre à survenir sur l’île de Montréal depuis le début de l’année, et du deuxième en seulement 24 heures. Vendredi matin, Narjess Ben Yedder, une femme dans la trentaine, aurait été poignardée à mort par son mari dans leur logement de Pointe-aux-Trembles. Ce triste dossier est par ailleurs aussi le deuxième féminicide présumé au Québec en 2024.

Mi-janvier, un homme avait été retrouvé sans vie dans un véhicule stationné dans l’arrondissement de Ville-Marie. Le SPVM avait ensuite confirmé qu’il s’agissait d’un meurtre et du premier homicide de l’année. La victime était Charles-Anthony Carrier, un homme de 30 ans, avait pu confirmer La Presse. Il était connu des policiers et avait un long historique de plus de 10 ans en matière de démêlés avec la justice.