La demande d’intenter une action collective au nom de personnes décédées dans certains CHSLD du Québec durant la pandémie de COVID-19 vient d’être autorisée dans un jugement de la Cour supérieure.

Dans un jugement rendu public mardi, le Tribunal autorise l’exercice de l’action collective pour les résidents des CHSLD publics ayant connu une « éclosion majeure » entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021. Les proches sont aussi inclus dans le recours. Dans son jugement, la cour définit le terme « éclosion majeure » comme étant tout établissement ayant eu plus de 25 % de taux d’infection.

Environ 118 CHSLD auraient été dans cette situation durant les deux premières vagues de la pandémie au Québec selon l’avocat Patrick-Martin Ménard, qui représente Jean-Pierre Daubois, le demandeur dans ce dossier.

La mère de M. Daubois, Anna-José Maquet, est décédée au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval le 3 avril 2020, à 94 ans. L’établissement était alors touché par une forte éclosion de COVID-19.

M. Daubois plaide que sa mère est décédée après s’être étouffée avec un verre d’eau, entre autres « en raison de directives limitant les soins, et notamment l’assistance respiratoire pouvant être apportée aux patients en détresse respiratoire en CHSLD » durant la pandémie. Comme plusieurs CHSLD du Québec, l’équipement de protection était peu disponible, le personnel était peu nombreux et débordé.

Le CHSLD Sainte-Dorothée, qui compte 193 lits, a été l’un des CHSLD les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au printemps 2020. En tout, 218 résidents y ont été infectés et 101 en sont décédés. Durant la première vague de COVID-19, 5060 résidents de CHSLD sont décédés aux quatre coins du Québec.

Manque de préparation et mauvaise gestion

Dans sa demande, M. Daubois a fait valoir que les autorités de santé du Québec étaient mal préparées pour faire face à la pandémie et qu’ils ont mal géré la crise « ce qui a fait en sorte que tous les résidents des CHSLD publics du Québec, qu’ils aient eu ou non la COVID-19, ont subi pendant cette période des conséquences sur leur santé mentale et physique et sur le niveau de soin auquel ils auraient dû normalement avoir droit ».

Au départ, Me Martin-Ménard plaidait pour que tous les CHSLD ayant eu deux cas ou plus de COVID-19 durant les premières vagues soient inclus dans le recours. La cour définit plutôt le groupe visé comme étant « toute personne ayant résidé à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans l’un des CHSLD publics du Québec dans lequel il y a eu une éclosion de 25 % et plus de cas de COVID-19, ainsi que leur conjoint, leur(s) aidant(s) naturel(s), leurs enfants et leurs et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés ».

Le fond de la cause sera entendu dans les prochains mois. Plusieurs questions devront être tranchées, mentionne le jugement. Notamment, si les CISSS et CIUSSS de qui relèvent les CHSLD ont commis différentes fautes dans la gestion de la première vague. Comme ne pas avoir « pris des mesures pour préparer les CHSLD sous leurs responsabilités à la pandémie en janvier et février 2020 », « avoir contraint des employés symptomatiques ou à risque à travailler en CHSLD » ou « avoir omis de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant partie de la population la plus vulnérable ».

La cour devra aussi déterminer si le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le directeur national de santé publique ont « commis des fautes » notamment en omettant « de planifier un approvisionnement en ÉPI (NDLR : équipement de protection individuel) pour faire face à la première vague de COVID-19 qui s’annonçait ». Plus de détails sur le dossier seront présentés mardi matin par Me Martin-Ménard dans un point de presse.