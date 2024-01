La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de localiser un octogénaire porté disparu depuis bientôt un mois. Des enquêteurs disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Sylvestre Gorniak, âgé de 82 ans, a été vu pour la dernière fois le 27 décembre dernier dans un centre hospitalier de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

D’après le descriptif policier rendu public ce samedi, M. Gorniak a la peau blanche et mesure approximativement 1,80 mètre, soit 5 pieds et 11 pouces. Il a les yeux gris ainsi que les cheveux blancs et s’exprime d’abord en français, avec un accent originaire de la France.

Toute personne ayant une information pertinente à transmettre en lien avec ce dossier est invitée à composer le 911 ou encore à contacter son poste de quartier le plus rapidement possible.