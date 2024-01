Un accusé coupable d’agression sexuelle Trois hommes acquittés d’un viol collectif sur deux ados, malgré leurs témoignages « étonnants »

(Joliette) Deux adolescentes de 15 et 17 ans décrivent un viol collectif aux mains de trois jeunes hommes. Leur récit est « probablement » exact, selon le juge. Or, un doute persiste en raison de leur intoxication. Les trois hommes sont acquittés du chef le plus grave même si leurs témoignages étaient « étonnants » et que l’un d’entre eux était prêt à dire « tout et n’importe quoi ».