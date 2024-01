(Montréal) La Sûreté du Québec (SQ) a lancé mercredi matin une demande d’aide de la population pour retrouver une femme qui a disparu la veille d’une petite localité de la Mauricie.

La Presse Canadienne

Patricia Collin, qui est âgée de 41 ans, une résidante de Lac-aux-Sables, a été vue pour la dernière fois mardi vers 23 h dans le secteur de la rue Principale à Lac-aux-Sables. Elle se déplacerait à pied.

Ses proches ont mentionné à la police qu’ils avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Patricia Collin mesure 1, 63 mètre et pèse environ 77 kilogrammes. Ses yeux et ses cheveux sont bruns et elle affiche un tatouage de papillon et de cœur au niveau du cou.

On ignore les caractéristiques des vêtements qu’elle portait lors de sa disparition.

La disparition de Patricia Collin est survenue alors qu’Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région de Lac-aux-Sables, située au nord-est de Shawinigan. Un total de 20 à 40 centimètres de neige, des vents forts et de la poudrerie sont attendus jusqu’à mercredi soir dans la région.

Toute personne qui apercevrait Mme Collin est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911.