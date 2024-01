(Lake George) Une personne est morte et plusieurs ont été blessées lorsqu’un autobus en partance de Montréal s’est renversé vendredi sur une autoroute du sud des Adirondacks, a annoncé la police de l’État de New York.

Associated Press

L’accident s’est produit peu avant 13 h sur l’Adirondack Northway – ou autoroute 87 – dans la ville de Lake George, selon la police de l’État, qui indique qu’il s’agit d’un autobus touristique « Skyway Coach Line ». Une vidéo diffusée par les médias locaux montrait un autobus basculé sur le côté sur l’accotement de la chaussée.

L’autobus se dirigeait vers la ville de New York, à environ 290 kilomètres au sud.

La police a confirmé un décès et a déclaré qu’un passager avait été transporté par avion vers le centre médical d’Albany dans un état critique. Douze autres passagers ont été transportés à l’hôpital de Glens Falls avec des blessures mineures, a déclaré Ray Agnew, le porte-parole de l’hôpital.

Il y avait 23 personnes dans l’autobus, incluant le chauffeur, indique la police.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré que la police et les employés du ministère des Transports étaient sur le site.

L’autoroute en direction sud a été fermée entre les sorties 23 et 22.

« Je me joins aux habitants de New York pour prier pour le bien-être de toutes les personnes impliquées dans cet horrible incident et je suis profondément reconnaissant pour les efforts héroïques de nos premiers intervenants », avait déclaré plus tôt Mme Hochul dans un communiqué.