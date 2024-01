Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour localiser un homme qui s’est évadé d’une garde légale à l’Hôpital Notre-Dame, à Montréal.

Joseph Gordon Baptiste, qui est en évasion de garde légale de l’Hôpital Notre-Dame, devait se rendre au palais de justice de Montréal jeudi matin.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Selon les autorités, il s’est évadé à pied de l’hôpital Notre-Dame. « Les enquêteuses et les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité », indique le corps policier.

Joseph Gordon Baptiste est un homme à la peau blanche âgé de 42 ans. Il s’exprime en français. Il mesure environ 1,83 m et pèse 70 kg, a les cheveux châtains et les yeux bruns. Il arbore un tatouage indiquant « Angelica » sur son poignet droit. Il portait un pantalon noir, un col roulé noir, un manteau gris et des souliers beiges au moment de sa disparition.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.