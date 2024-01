Scène du meurtre des sœurs Sylvie Leblanc et Diane Leblanc. Denis Leblanc est accusé dans cette affaire.

Féminicides, agressions sexuelles, enlèvement : l’année 2024 sera de nouveau une année chargée dans les palais de justice du Québec, alors que des procès attendus de longue date auront finalement lieu. Les délais judiciaires et les arrêts Jordan retiendront également l’attention.

Marc-André Grenon

Guylaine Potvin, une étudiante de 19 ans de Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a été agressée sexuellement puis assassinée dans son appartement en avril 2000. Un meurtre resté non résolu pendant deux décennies. Le procès de Marc-André Grenon, accusé de meurtre au premier degré, doit s’ouvrir devant jury à la mi-janvier. Un procès fort attendu qui va permettre de lever le voile sur les techniques d’enquête inédites utilisées par les policiers.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Marc-André Grenon

Denis Leblanc

Le double meurtre des sœurs Diane Leblanc et Sylvie Leblanc en octobre 2020 est tombé pratiquement dans l’oubli pendant la pandémie. Cette sanglante affaire familiale va toutefois revenir dans l’actualité en janvier avec l’ouverture du procès devant jury de Denis Leblanc, accusé d’avoir assassiné ses deux sœurs. Il est également accusé de trois tentatives de meurtre pendant un échange de coups de feu avec les policiers dans les rues de Montréal.

Pierre Ny St-Amand

L’affaire a profondément marqué le Québec en 2023. Le chauffeur d’autobus accusé d’avoir tué deux bambins et d’avoir blessé plusieurs enfants en fonçant dans une garderie de Laval aura son enquête préliminaire en mars prochain au palais de justice de Laval. Dix témoins seront entendus. Pour la première fois, on pourra en apprendre davantage sur les circonstances de l’attaque et sur l’état mental de l’accusé au moment des faits.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Ny St-Amand a été arrêté après que son autobus a percuté la façade d’une garderie de Laval, le 8 février 2023.

François Pelletier

Le meurtre de Romane Bonnier avait suscité l’indignation du public en octobre 2021. La femme de 24 ans avait été poignardée à mort en pleine rue dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal. Des témoins avaient assisté à la scène sanglante. François Pelletier est accusé de meurtre au premier degré. Son procès devant jury doit s’amorcer en avril prochain au palais de justice de Montréal.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Marche en hommage à Romane Bonnier, en octobre 2021

Peter Nygard

Le procès du magnat de la mode Peter Nygard en juin prochain au palais de justice de Montréal devrait avoir un retentissement national. Le milliardaire déchu de 82 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme entre 1997 et 1998 à Montréal. On en sait bien peu sur les faits allégués dans cette affaire. Au terme d’un procès ultramédiatisé, Peter Nygard a été reconnu coupable l’automne dernier à Toronto d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes.

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le magnat de la mode Peter Nygard à son arrivée au palais de justice de Toronto, en octobre 2023

Robert Luu, Daniel Lacasse et Charles-Xavier Boislard

Trois entraîneurs de basketball de l’école Saint-Laurent à Montréal doivent être jugés à l’été et à l’automne 2024 pour des crimes sexuels commis à l’égard de mineures. Les trois hommes auront des procès distincts. L’affaire avait fait grand bruit en 2022. La Presse avait révélé un climat « hyper nocif » au sein du programme de basketball féminin de cette école secondaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Robert Luu lors de son enquête préliminaire, au palais de justice de Montréal, en 2023

Ali Ngarukiye

Après un procès de trois mois en 2023 pour tentative de meurtre contre un policier, où un jury l’a reconnu coupable, Ali Ngarukiye aura probablement son procès pour le meurtre d’un codétenu en 2024. Le jeune homme est accusé d’avoir assassiné André Lapierre dans une cellule de prison. La santé mentale d’Ali Ngarukiye pourrait être au cœur du procès.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Ali Ngarukiye

Les frères Rayan* et Karim*

Les deux frères de l’ouest de Montréal accusés d’avoir enlevé leur sœur de 16 ans en 2021 dans un contexte d’alerte AMBER vont finalement être jugés en mai 2024. Les deux hommes reprochaient à leur sœur de porter des vêtements moulants et de vapoter. On les surnomme Rayan et Karim pour protéger l’identité de leur sœur mineure. La preuve s’annonce toutefois délicate pour la Couronne, puisque la jeune plaignante se porte maintenant à la défense de ses frères.

* Prénoms fictifs pour protéger l’identité de la victime