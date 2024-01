Ce sont deux appels faits au centre téléphonique d’urgence 911 qui ont conduit les policiers du SPVM à se rendre vers 1 h 20 à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Ouest et du boulevard de l’Acadie.

(Montréal) Sorties de route, incendie, délit de fuite : la nouvelle année débute par des drames pour plusieurs familles au Québec.

À Montréal, deux piétons de 30 et 31 ans ont été happés mortellement dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de la ville, à l’angle du boulevard Henri-Bourassa Ouest et du boulevard de l’Acadie. Le conducteur impliqué serait un homme de 23 ans avec des antécédents criminels, selon Jean-Pierre Brabant, relationniste médias pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il a pris la fuite et été retrouvé par les policiers un peu plus tard dans la nuit. La vitesse serait en cause dans l’accident, selon Jean-Pierre Brabant. Un échantillon de sang pourra aussi déterminer si de l’alcool ou de la drogue étaient aussi impliqués. Le vingtenaire, qui se trouve à l’hôpital, sera rencontré lundi par les enquêteurs du SPVM.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Deux périmètres de sécurité ont été érigés en fin de nuit, sur le lieu des collisions et à l’endroit où le suspect a été arrêté.

Il s’agit des deux premières victimes d’accidents routiers mortels à Montréal pour l’année 2024. Au total, il y a eu 28 collisions mortelles en 2023 dans la métropole, a rapporté lundi l’agent Brabant.

Deux blessés graves dans un incendie

En fin de soirée dimanche, un incendie a ravagé un immeuble à logement de Hampstead, municipalité de l’ouest de Montréal. Un homme de 36 ans et un garçon de 5 ans ont été blessés grièvement. Lundi matin, ils reposaient toujours à l’hôpital dans un état critique, selon le SPVM.

Les services d’urgence ont été appelés vers 22 h 10 dimanche à l’immeuble situé sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, près de l’intersection de l’avenue Hingston. Les victimes ont été évacuées et l’incendie a été maîtrisé peu après minuit.

Le brasier serait d’origine accidentelle, mais une enquête a été ouverte par la section des incendies criminels du SPVM, étant donné que deux personnes ont été blessées gravement.

L’année 2023 a été marquante en termes d’incendies à Montréal. L’incendie du Vieux-Montréal, où ont péri sept personnes en mars dernier, a alourdi le bilan.

Le feu du monastère du Bon-Pasteur, qui abritait une salle de concert, des locaux d’organismes communautaires, une coopérative d’habitation et des logements pour aînés, a aussi marqué les esprits en mai.

Des accidents de la route avant le jour de l’An

La veille du jour de l’An a aussi été marquée par plusieurs accidents de la route dans la province. Un adolescent de 14 ans se trouvait entre la vie et la mort lundi matin après avoir perdu le contrôle de son VTT à Notre-Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière, en après-midi dimanche.

À Varennes, en Montérégie, une sexagénaire n’a pas survécu après avoir perdu la maîtrise de son véhicule en soirée, sur l’autoroute 30 Ouest.

Dans les Laurentides, une piétonne a été happée samedi soir en tentant de venir en aide à une conductrice qui avait aussi fait un accident sur la route 117, à Mont-Blanc. Après avoir été transportée à l’hôpital dans un état critique, la vie de la piétonne a été déclarée hors de danger dimanche matin.

Le bilan routier de la Sûreté du Québec pour le temps des Fêtes sera rendu public dans la semaine du 8 janvier.