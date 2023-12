Un incendie criminel qui a fait sept morts dans le Vieux-Montréal, un jeune homme qui a tué ses deux parents et sa grand-mère, un homme qui a assassiné sa fille et sa conjointe avant de se donner la mort : n’eussent été ces crimes qui ont fait 12 morts à eux seuls, le nombre de victimes de meurtres aurait diminué sensiblement en 2023 à Montréal, par rapport à l’an dernier.

En entrevue avec La Presse pour son traditionnel bilan de fin d’année, le commandant des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Sébastien Caron, a indiqué que 33 victimes de meurtre avaient été enregistrées au 18 décembre dernier, contre 41 pour toute l’année dernière.

On enregistre donc huit victimes de moins qu’en 2022, mais c’est surtout en ce qui concerne le nombre de dossiers que la baisse est notable : durant toute l’année dernière, les enquêteurs du SPVM avaient ouvert 38 dossiers de meurtre, comparativement à 22 cette année (au 18 décembre). Cela représente une baisse de 42 %.

« C’est une bonne diminution. Si on a tout de même 33 victimes, c’est en raison de l’incendie du Vieux-Montréal, d’un triple meurtre, d’un double meurtre et des assassinats de Patricia Ferguson et d’Odna Daudier, survenus respectivement en 1996 et 2022, mais que nous avons élucidés cette année. Sans ces victimes multiples ou ces crimes commis lors d’une année antérieure, on serait revenu en 2023 près des statistiques de la fin des années 2010 », explique le commandant Caron.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le commandant des Crimes majeurs du SPVM, Jean-Sébastien Caron

Autre constatation cette année : le nombre de meurtres commis au moyen d’une arme à feu a considérablement diminué.

« On est passé de 20 évènements de meurtre par arme à feu l’an dernier à neuf cette année, deux fois moins. Cela correspond à la baisse des évènements de décharges d’arme à feu, tous genres confondus, survenus à Montréal en 2023, comparativement à 2022 », ajoute-t-il.

Claudia Iacono ne devait pas être tuée

Sur ces neuf homicides commis avec une arme à feu cette année, six sont liés aux gangs de rue et deux au crime organisé traditionnel.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Claudia Iacono était au volant de son véhicule lorsqu’elle a été tuée par balle devant son entreprise de la rue Jean-Talon, près de la rue de la Savane, le 16 mai dernier.

Ces deux derniers sont les assassinats de Francesco Del Balso, survenu le 5 juin, et de Claudia Iacono, commis le 16 mai. Cette dernière était la conjointe d’un individu lié à la mafia montréalaise, Anthony Gallo, et le commandant Jean-Sébastien Caron a confirmé à La Presse qu’il y avait eu erreur sur la personne et que ce n’est pas Mme Iacono qui était la cible ce jour-là.

Aujourd’hui, on est en mesure de l’affirmer : ce n’était pas madame qui était visée. Il y a eu deux arrestations jusqu’à maintenant et on poursuit l’enquête. Jean-Sébastien Caron, commandant des Crimes majeurs du SPVM, à propos de l’assassinat de Claudia Iacono

Selon ce dernier, deux meurtres liés au crime organisé traditionnel, c’est peu en comparaison de certaines années antérieures, d’autant que 2023 a été marquée par des tensions entre groupes criminels de haut niveau.

Il croit que la grande enquête du SPVM et de la Sûreté du Québec en cours depuis l’an dernier sur les révélations d’un ancien tueur à gages du crime organisé devenu délateur, Frédérick Silva, pourrait expliquer, en partie du moins, cette situation.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de gang Gregory Woolley a été assassiné par balle le 17 novembre dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Il y a beaucoup de gens [du milieu criminel] qui attendent et qui veulent voir ce que nous avons. Il y en a deux qui sont morts ces dernières semaines, Gregory Woolley et Samy Tamouro. Tout cela crée de l’incertitude et le milieu a hâte de savoir ce qu’il en est », résume Jean-Sébastien Caron.

Trois drames familiaux en début d’année

Hormis les deux meurtres élucidés cette année mais commis en 1996 et 2022, aucun homicide commis dans un contexte conjugal n’a été enregistré à Montréal en 2023.

En revanche, sept personnes, dont cinq femmes et une adolescente de 12 ans, ont été assassinées dans un contexte intrafamilial. Cinq de ces sept personnes sont une grand-mère, un père et trois mères tués lors des trois premières affaires d’homicide de l’année.

L’enquête qui se poursuit sur l’incendie qui a fait sept morts dans le Vieux-Montréal, le meurtre de Patricia Ferguson commis en 1996, l’assassinat de Claudia Iacono et celui de Khaled Mouloudj, commis en mars dans un contexte de conflit entre gangs de rue, sont les dossiers qui ont demandé le plus d’heures de travail et d’effectifs cette année.

Les enquêteurs ont également été très occupés devant les tribunaux : ils ont été affectés à 25 procès et enquêtes préliminaires cette année, tous gagnés, sauf un procès qui a avorté et qui devra être repris.

« On est contents. Cela démontre la qualité du travail qui est fait, autant chez nous que chez le [Directeur des poursuites criminelles et pénales]. C’est rare qu’on passe au travers d’autant de procès et d’enquêtes préliminaires dans une même année, et que les résultats soient aussi positifs. On entend souvent dire que c’est long, les enquêtes de meurtre, mais il faut passer au travers de l’ensemble de la preuve. Au moins, quand on arrive à la cour, on a des résultats positifs », conclut M. Caron.

Contexte des meurtres de 2023 Intrafamilial : 7

Gangs de rue : 6

Conflit : 3

Drame conjugal : 2 (1996 et 2022)

Crime organisé : 2

Règlement de comptes/stupéfiants : 2

Triangle amoureux : 1

Rage au volant : 1

Ne sait pas : 9

Moyens utilisés Arme tranchante : 11

Arme à feu : 9

Incendie : 7

Force physique : 2

Ne sait pas : 4

Les victimes 14 femmes

19 hommes

Une adolescente de 12 ans

Les suspects accusés 16 hommes

2 femmes

1 adolescent